طرطوس-سانا‏

أنجزت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس تعزيل كامل قنوات الري الحكومية في ‏سهل عكار البالغ طولها 791 كيلومتراً، فيما تتواصل أعمال تعزيل المصارف التي يبلغ طولها ‏الإجمالي نحو 700 كيلومتر حيث تم تعزيل نحو 150 كيلومتراً منها حتى الآن، استعداداً ‏لموسم الري القادم وفصل الشتاء.‏

وأوضح مدير الإدارة المتكاملة في المديرية إياد حمود في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن ‏أعمال التعزيل شملت مشاريع الري الحكومية المنتشرة في سهل عكار، إضافة إلى نحو 25 ‏كيلومتراً من الأنهار، أبرزها خليفة والعروس وأبو الورد وسوريت وجوبر، مشيراً إلى أن جميع ‏المصارف الحكومية بما فيها خليج فروة مدرجة ضمن خطة التعزيل، مع تخصيص الآليات ‏المناسبة بحسب طبيعة كل مصرف وحجمه.‏

وأشار حمود إلى أن المديرية بدأت أعمال التعزيل منذ أيلول الماضي بالتزامن مع استمرار ‏عمليات الري، لافتاً إلى اعتماد نظام تقنين مياه الري خلال العامين الماضي والحالي، بالتنسيق ‏مع مديرية الزراعة واتحاد فلاحي طرطوس، بهدف الحفاظ على المخزون المائي في ظل ‏التغيرات المناخية.‏

وأكد حمود أن أعمال التعزيل تهدف إلى ضمان انسيابية مياه الري للمزارعين وتحسين تصريف ‏مياه الأمطار والحد من الفيضانات، ولا سيما في المناطق ذات الميول شبه الصفرية في سهل ‏عكار، مشيراً إلى أن الفيضانات خلال الموسم الماضي كانت محدودة بفضل أعمال التعزيل ‏الاستباقية.‏

وبين حمود أن المديرية تضع سنوياً خطة للصيانة والتعزيل تشمل المصارف الحكومية ‏والمسيلات المائية، مع استمرار جاهزية الآليات للتدخل في الحالات الطارئة ومؤازرة الجهات ‏الحكومية الأخرى عند الحاجة.‏

وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس قد أنجزت في الشهر الماضي، أعمال تعزيل ‏وتنظيف العبارات المائية ‏على ‏مسيل وادي الهدة عند تقاطعه مع الطرقات العامة ضمن قطاع ‏بلدية يحمور، ‏بهدف تحسين ‏تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها خلال الهطولات ‏الغزيرة.‏

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز جاهزية المنشآت المائية لمواجهة ‏الهطولات المطرية، ‏وضمان تصريف المياه الفائضة، والاستفادة من ‏الواردات المائية لدعم المخزون وتأمين ‏احتياجات القطاع الزراعي خلال ‏الموسم القادم.‏