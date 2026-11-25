طرطوس-سانا
أنجزت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس تعزيل كامل قنوات الري الحكومية في سهل عكار البالغ طولها 791 كيلومتراً، فيما تتواصل أعمال تعزيل المصارف التي يبلغ طولها الإجمالي نحو 700 كيلومتر حيث تم تعزيل نحو 150 كيلومتراً منها حتى الآن، استعداداً لموسم الري القادم وفصل الشتاء.
وأوضح مدير الإدارة المتكاملة في المديرية إياد حمود في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال التعزيل شملت مشاريع الري الحكومية المنتشرة في سهل عكار، إضافة إلى نحو 25 كيلومتراً من الأنهار، أبرزها خليفة والعروس وأبو الورد وسوريت وجوبر، مشيراً إلى أن جميع المصارف الحكومية بما فيها خليج فروة مدرجة ضمن خطة التعزيل، مع تخصيص الآليات المناسبة بحسب طبيعة كل مصرف وحجمه.
وأشار حمود إلى أن المديرية بدأت أعمال التعزيل منذ أيلول الماضي بالتزامن مع استمرار عمليات الري، لافتاً إلى اعتماد نظام تقنين مياه الري خلال العامين الماضي والحالي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة واتحاد فلاحي طرطوس، بهدف الحفاظ على المخزون المائي في ظل التغيرات المناخية.
وأكد حمود أن أعمال التعزيل تهدف إلى ضمان انسيابية مياه الري للمزارعين وتحسين تصريف مياه الأمطار والحد من الفيضانات، ولا سيما في المناطق ذات الميول شبه الصفرية في سهل عكار، مشيراً إلى أن الفيضانات خلال الموسم الماضي كانت محدودة بفضل أعمال التعزيل الاستباقية.
وبين حمود أن المديرية تضع سنوياً خطة للصيانة والتعزيل تشمل المصارف الحكومية والمسيلات المائية، مع استمرار جاهزية الآليات للتدخل في الحالات الطارئة ومؤازرة الجهات الحكومية الأخرى عند الحاجة.
وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس قد أنجزت في الشهر الماضي، أعمال تعزيل وتنظيف العبارات المائية على مسيل وادي الهدة عند تقاطعه مع الطرقات العامة ضمن قطاع بلدية يحمور، بهدف تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها خلال الهطولات الغزيرة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز جاهزية المنشآت المائية لمواجهة الهطولات المطرية، وضمان تصريف المياه الفائضة، والاستفادة من الواردات المائية لدعم المخزون وتأمين احتياجات القطاع الزراعي خلال الموسم القادم.