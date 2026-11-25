باريس-سانا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) والاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج “شامل” بقيمة 10 ملايين يورو، يهدف إلى حماية التراث الثقافي في اليمن وتعزيز التكيّف مع تغير المناخ والتأهب للكوارث، إلى جانب دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتوفير فرص العمل وسبل العيش للمجتمعات المحلية.



وذكرت اليونسكو في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن البرنامج جرى خلال فعالية في بروكسل، بحضور ممثلين عن المنظمة والاتحاد الأوروبي والسلطات اليمنية والشتات اليمني، موضحة أن المبادرة الجديدة تستند إلى ثمانية أعوام من التعاون بين الجانبين في اليمن.



وأكد المدير العام لليونسكو خالد العناني أن حماية التراث الثقافي اليمني تعني أيضاً صون سبل عيش المجتمعات المحلية ومعارفها وهويتها، فيما قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويتسا، إن الشراكة ستساعد المجتمعات على التأهب للمخاطر المناخية، وتوفر فرصاً للعمل والتعافي.

تداعيات المناخ على المواقع التراثية

وأشارت اليونسكو إلى أن اليمن لا يزال يواجه أوضاعاً صعبة، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنى التحتية وتفاقمها بفعل الضغوط الناجمة عن تغير المناخ وغياب الصيانة، لافتة إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أضعفت العمارة التقليدية، وأدت إلى تدمير أو تضرر مئات المعالم الأثرية والمتاحف والمواقع التاريخية.



وبحسب اليونسكو، يُنفذ برنامج “شامل” على مدى 30 شهراً في محافظتي عدن وحضرموت، ويجمع بين المعارف التقليدية والتراث الثقافي وعلوم المناخ والتكنولوجيات الحديثة، بهدف حماية السكان والمواقع التاريخية والطبيعية.

التكيّف المناخي وصون التراث

ويتضمن البرنامج إعادة تأهيل نظم إدارة المياه التقليدية، وتعزيز قدرات الإنذار المبكر بالفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة، ومساعدة المجتمعات المحلية على إعداد خطط للتكيّف مع تغير المناخ والتأهب للكوارث.



وذكرت اليونسكو أن من أبرز تدخلاته إعادة تأهيل “صهاريج” الطويلة التاريخية في عدن، وهي منظومة قديمة لجمع مياه الأمطار ونقلها عبر قنوات، بما يسهم في حماية المدينة من الفيضانات من خلال ترميم أجزاء رئيسية منها، مع الحفاظ على قيمتها الثقافية والمعارف التقليدية المرتبطة باستخدامها.



كما يشمل تحسين أجهزة مراقبة الطقس وإنشاء مراكز جديدة لتتبع الأحوال الجوية وإصدار الإنذارات المبكرة، لمساعدة المجتمعات المحلية في عدن وحضرموت على الاستعداد بصورة أفضل للفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة.

الثقافة رافد للتعافي الاقتصادي

ويدعم البرنامج، بحسب اليونسكو، الصناعات الثقافية والإبداعية في اليمن، مع التركيز في مرحلته الأولى على الحرف اليدوية والسينما والموسيقى، من خلال تعزيز سلاسل القيمة الثقافية وتحسين الوصول إلى الأسواق وفتح فرص جديدة للعمل وإدرار الدخل.



وكانت اليونسكو طالبت خلال شهر آذار الماضي بعد التصعيد في اليمن جميع الأطراف بحماية التراث الثقافي في البلاد.