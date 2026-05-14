مشفى حمص الكبير يطلق خدمة الغسيل الكلوي المستمر CRRT لتعزيز رعاية الحالات الحرجة

حمص-سانا

أطلق مشفى حمص الكبير خدمة غسيل الكلى المستمر CRRT ضمن قسم العناية المركزة، وذلك بعد تفعيل الجهاز ووضعه بالخدمة رسمياً منذ نحو 15 يوماً، بهدف تعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الحرجة ومرضى القصور الكلوي الحاد وتخفيف الأعباء عن المرضى في المحافظة.

ويضم قسم الكلية في المشفى 21 جهاز غسيل كلية صناعياً، بالإضافة للجهاز الجديد ويستقبل ما بين 100 و120 مريضاً شهرياً يحصلون على نحو 1000 جلسة غسيل مجانية.

ويُعد الجهاز تقنية طبية متقدمة لترشيح الدم لدى مرضى القصور الكلوي الحاد والحالات الحرجة غير المستقرة حيث يعمل بشكل متواصل لمدة 24 ساعة بآلية بطيئة وآمنة تتناسب مع الحالة الصحية للمريض حيث تم تنفيذ 4 جلسات ناجحة لمرضى ضمن التشغيل الأولي للجهاز.

وأوضح مدير المشفى الدكتور معن فهد في تصريح لـ سانا اليوم الخميس أن جهاز CRRT الجديد، من الأجهزة الحديثة صناعة عام 2025 تم وضعه في قسم العناية المشددة، ويُعد من الأجهزة ذات التكلفة الباهظة في المشافي الخاصة حيث تتجاوز تكلفة الجلسة 1000 دولار، لافتاً إلى أنه جهاز متنقل لا يحتاج إلى جهاز تحلية، ويستفيد منه أيضاً بعض مرضى الأمراض العصبية.

وأكد فهد أن الخدمة المقدمة عبر الجهاز مجانية، ويتحمل المريض فقط تكلفة المواد المستخدمة، على أن يتم قريباً توفيرها مجاناً بالكامل لتخفيف الأعباء عن المرضى.

من جهته بيّن رئيس برنامج الكلية الصناعية في مديرية صحة حمص الدكتور بشار الجندلي، أن الجهاز يعمل ضمن مجالين الأول مرتبط ببعض الأمراض المناعية والعصبية فيما يشمل الثاني الغسيل الكلوي المستمر المخصص للمرضى عالي الخطورة الذين يعانون من قصور كلوي حاد نتيجة جراحة قلب أو صدمة إنتانية أو أسباب أخرى، ولا يمكن وضعهم على الأجهزة التقليدية تجنباً لاختلاطات خطيرة.

ولفت الجندلي إلى أن الجهاز حقق نتائج ممتازة مشيراً إلى أهمية تجهيز قسم العناية المركزة لاستقبال المزيد من الحالات الحرجة، ورفده بكادر صحي مدرّب، إضافة إلى تحضير برنامج تدريبي جديد لضمان تقديم الخدمة على مدار الشهر.

من جهته أعرب المريض عبد الرحمن كنج الحلبي من قرية تير معلة والذي بدأ جلسات غسيل الكلى منذ عام ونصف في الدمام قبل عودته إلى سوريا، عن ارتياحه لحسن تعامل الكادر الطبي والتمريضي في المشفى، مشيراً إلى أن الخدمة المقدمة خففت عنه أعباء مادية كبيرة.

وكان وزير الصحة افتتح في الـ21 من كانون الثاني الماضي مبنى قسم الكلية في مستشفى حمص الكبير بحي الوعر بالمدينة، بدعم من الحكومة اليابانية وبالشراكة مع منظمة UNOPS، ومنظمة الصحة العالمية WHO.