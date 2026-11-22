السويداء-سانا
بحث محافظ السويداء مصطفى البكور، مع رؤساء الوحدات الإدارية، سبل تطوير الأداء الخدمي والإداري للمجالس المحلية، ومعالجة الصعوبات التي تواجه عملها.
وأوضحت محافظة السويداء في قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع استعرض أبرز المطالب والتحديات الميدانية، والحلول الممكنة لمعالجتها وفق الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على تعزيز التنسيق والتواصل المباشر مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات.
وناقش المجتمعون عدداً من الملفات، أبرزها متابعة صرف الرواتب المستحقة خلال عام 2026 ومعالجة الصعوبات المرتبطة بها، وتأمين المحروقات للبلديات بشكل شهري، بما يضمن استمرارية عملها وتنفيذ مهامها الخدمية، إضافة إلى بحث المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز الموارد المالية للوحدات الإدارية.
كما تناول الاجتماع واقع قطاع النظافة، وسبل إصلاح الآليات وتأمين مستلزمات تشغيلها لضمان استمرار تقديم الخدمات.
وكان محافظ السويداء مصطفى البكور، عقد في التاسع عشر من تشرين الثاني الجاري، اجتماعاً مع اللجنة المكلّفة بمتابعة شؤون المهجرين في مقر المحافظة، وذلك لبحث التحديات التي يواجهها الوافدون من السويداء، والسعي إلى إيجاد حلولٍ عملية لها.