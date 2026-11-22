السويداء-سانا

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور، مع رؤساء الوحدات الإدارية، سبل ‏تطوير الأداء الخدمي والإداري للمجالس المحلية، ومعالجة الصعوبات التي ‏تواجه عملها.

وأوضحت محافظة السويداء في قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع ‏استعرض أبرز المطالب والتحديات الميدانية، والحلول الممكنة لمعالجتها وفق ‏الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على تعزيز التنسيق والتواصل المباشر مع ‏الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات.‏

وناقش المجتمعون عدداً من الملفات، أبرزها متابعة صرف الرواتب ‏المستحقة خلال عام 2026 ومعالجة الصعوبات المرتبطة بها، وتأمين ‏المحروقات للبلديات بشكل شهري، بما يضمن استمرارية عملها وتنفيذ مهامها ‏الخدمية، إضافة إلى بحث المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز ‏الموارد المالية للوحدات الإدارية.‏

كما تناول الاجتماع واقع قطاع النظافة، وسبل إصلاح الآليات وتأمين ‏مستلزمات تشغيلها لضمان استمرار تقديم الخدمات.‏

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور، عقد في التاسع عشر من تشرين ‏الثاني الجاري، اجتماعاً مع اللجنة المكلّفة بمتابعة شؤون المهجرين في مقر ‏المحافظة، وذلك لبحث التحديات التي يواجهها الوافدون من السويداء، ‏والسعي إلى إيجاد حلولٍ عملية لها.‏