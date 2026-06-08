مديرية الموارد المائية: إنجاز 86 بالمئة من أعمال مشروع سد برادون

اللاذقية-سانا

تتواصل الأعمال التحضيرية لاستكمال مشروع سد برادون في ريف اللاذقية الشمالي، بعد استئناف العمل فيه عقب سنوات من التوقف، نتيجة ظروف الحرب ونقص التمويل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد المائية وتأمين احتياجات الري ومياه الشرب، ودعم الاستقرار التنموي في المنطقة.

وأوضح رئيس دائرة الشؤون الفنية في مديرية الموارد المائية في اللاذقية نضال جانودي في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن السعة التخزينية لسد برادون تبلغ 140 مليون متر مكعب، فيما تصل الكمية القابلة للاستثمار إلى نحو 100 مليون متر مكعب، مبيناً أن السد يؤدي دوراً محورياً في تنظيم عمل سد مشقيتا على مجرى النهر الكبير الشمالي، ويسهم في تأمين مياه الري لشبكة زراعية تقدر مساحتها بنحو 2500 هكتار، إضافة إلى دعم منظومة مياه الشرب، وتعزيز القدرة على الاستفادة من الموارد المائية في مختلف الاستخدامات.

ولفت جانودي إلى أن أهمية السد لا تقتصر على الجوانب الزراعية والخدمية، بل تمتد لتشمل دعم جهود الاستجابة للحرائق من خلال الاستفادة من المخزون المائي عند الحاجة.

وبيّن أن نسبة الإنجاز الحالية في المشروع بلغت 86 بالمئة، فيما تتركز الأعمال المتبقية في تنفيذ الردميات والأعمال البيتونية الخاصة بالبرشفات واستكمال طريق “إن 7” الذي يخدم القرى الواقعة في المنطقة الحدودية.

وأشار إلى أن الأعمال الجارية حالياً تندرج ضمن المرحلة التحضيرية اللازمة لاستئناف تنفيذ المشروع بالكامل، وتشمل أعمال صب بيتون الفرش وتجهيز المواقع، تمهيداً للانطلاق بالأعمال الرئيسية وفق الأسعار والدراسات المحدثة.

ولفت إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية إنجاز الأعمال المتبقية خلال نحو ثلاث سنوات، بما يتيح وضع المشروع في الخدمة، والاستفادة من كامل طاقته التخزينية والتنموية.

ويقام سد برادون على مجرى النهر الكبير الشمالي، الذي يعد المصدر المائي الرئيسي في محافظة اللاذقية، حيث يسهم إلى جانب سد مشقيتا في استيعاب الواردات المائية السنوية للنهر والاستفادة منها في دعم الأمن المائي والزراعي بالمحافظة.