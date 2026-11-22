اللاذقية وطرطوس-سانا

افتتحت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا اليوم الأحد، فرعين جديدين لها في محافظتَي اللاذقية وطرطوس، بهدف تعزيز الرقابة على أسواق الذهب والمعادن الثمينة، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وأصحاب محال الصياغة في المحافظتين.



وأكد المدير العام للهيئة مصعب الأسود، في تصريح لـ سانا، أن افتتاح الفرعين يأتي ضمن خطة توسيع نطاق عمل الهيئة وتقريب خدماتها من الصاغة والمواطنين، موضحاً أن مهامهما تشمل تنظيم وإدارة تراخيص الصاغة، ومراقبة أسواق الذهب، ومعالجة الخلافات التي قد تنشأ بين الصاغة والمواطنين أو بين العاملين في المهنة، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الناظمة للقطاع.



وأشار الأسود إلى أن الهيئة تواصل تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، ومتابعة مختلف الأنشطة المرتبطة بسوق المعادن الثمينة، ما يسهم في تنظيم العمل وحماية حقوق المتعاملين.



وأضاف أن العمل يتم بالتنسيق بين إدارة فرع اللاذقية والضابطة الرقابية التابعة للهيئة، التي تنفذ جولات ميدانية مزوَّدة بأجهزة معايرة محمولة لفحص المشغولات والمصكوكات الذهبية بشكل فوري، وضبط القطع المخالفة للمعايير المعتمدة.

تجهيزات حديثة لفحص المشغولات الذهبية

في محافظة اللاذقية، افتُتح الفرع في شارع القوتلي مقابل مسجد صوفان، حيث أوضح مدير الفرع رامي جلال الدين أن عدد محال الذهب في مدينتَي اللاذقية وجبلة يبلغ نحو 210 محال، لافتاً إلى أن النشاط يتركز في البيع والصيانة والتصليح دون وجود ورش تصنيع.



ونوه جلال الدين بتزويد الفرع بجهاز ليزر حديث يتيح فحص القطع المشتبه بها بسرعة ودقة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، مبيناً أن القطع المخالفة تُتلف، بينما تُعتمد القطع المطابقة للتداول والبيع، ما يحد من الغش في العيارات ويحمي المستهلك.



من جانبه، أعرب الصائغ نايف عبيدي عن ارتياحه لافتتاح الفرع، مشيراً إلى أن الصاغة كانوا يواجهون سابقاً صعوبات وتأخيراً في إنجاز معاملاتهم، معتبراً أن وجود فرع مباشر للهيئة في المحافظة يوفّر مرجعية رسمية تدعم العاملين في المهنة وتحافظ على حقوقهم.

تسهيل المعاملات ودعم الصاغة

وفي طرطوس، افتُتح الفرع في سوق الذهب وسط المدينة، حيث أكد مدير الفرع عمر مختار الشيخ ديب أن الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على تقريب خدماتها من الصاغة والمواطنين، وتعزيز ضبط سوق المعادن الثمينة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأشار الشيخ ديب إلى أن الكوادر الفنية والإدارية في الفرع ستعمل على تطوير آليات الرقابة ومواكبة المتغيرات الفنية والإدارية، ما يسهم في تنظيم سوق المعادن الثمينة ورفع كفاءة العمل فيه.



بدوره، وصف الصائغ معين سخية الفرع الجديد بأنه مرجعية مهمة لمعالجة الخلافات والمشكلات التي قد تنشأ مع الزبائن أو بين العاملين في المهنة، مؤكداً دوره في تسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد عبر إنجاز مختلف الإجراءات داخل المحافظة دون الحاجة إلى مراجعة فروع أخرى.



وشدد على أن وجود الفرع سيسهم في تعزيز تنظيم سوق الذهب، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية، وتقديم الدعم اللازم لأصحاب المهنة ومعالجة الصعوبات التي تواجههم.



وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أحدثت في الثاني والعشرين من حزيران الماضي فروعاً لها في مختلف المحافظات السورية، بهدف تنظيم قطاع المعادن الثمينة وتعزيز الرقابة والإشراف على أنشطته وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتأسست الهيئة في شباط عام 2025 لتنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.