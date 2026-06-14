افتتاح مركز الأحوال المدنية في منطقة المعامل بريف دير الزور الشمالي

دير الزور-سانا

افتتحت مديرية الأحوال المدنية اليوم الأحد، مركز الأحوال المدنية في منطقة المعامل بمنطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي، ضمن خطة الاستجابة الطارئة التي نفذتها محافظة دير الزور بعد ارتفاع منسوب نهر الفرات وتضرر الجسور.

وأوضح الإداري في مديرية الشؤون المدنية في محافظة دير الزور أحمد الراوي في تصريح لـ سانا، أنه تم تجهيز المركز بشكل عاجل ضمن معايير محدودة ليقوم بتقديم الخدمات لأهالي منطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي، ريثما يتم استكمال إجراءات افتتاح مراكز أخرى في الأيام القادمة في مناطق الجزيرة، منها الكسرة، والبصيرة، وهجين.

ويأتي افتتاح المركز لخدمة المواطنين الذين يجدون صعوبة في القدوم إلى مدينة دير الزور عبر ضفتي نهر الفرات لاستخراج الوثائق اللازمة، مما كان يخلق ضغطاً، ويسبب تأخير إصدار المعاملات، حيث ازدادت الصعوبة بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات الذي أخرج الكثير من الجسور الترابية والعائمة عن الخدمة.

يذكر أن العديد من مراكز الأحوال المدنية في منطقة الجزيرة شرق نهر الفرات بالمحافظة، لا تزال مغلقة منذ بداية الثورة السورية بعد تعرضها للنهب والدمار من قبل النظام البائد، فيما تعمل المديرية على إعادة تأهيل مراكز الأحوال المدنية المتضررة في عدة مناطق.