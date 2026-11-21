دمشق-سانا

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تمديد فترة التسجيل للناجحين في مسابقة البرنامج الوطني لتأهيل كوادر الرقابة الداخلية، المعلن عنها بتاريخ الثاني عشر من شهر تموز الماضي، وذلك لغاية يوم الأربعاء القادم الموافق 25/11/2026.

ودعت الهيئة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، الناجحين إلى مراجعة المعهد العالي للرقابة أو فرعه خلال المدة المحددة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، وذلك في مقر المعهد بضاحية قدسيا، شرقي مفرق صحارى بمئة متر، ومبنى فرع الهيئة بحي الفرقان في حلب، أو في مبنى فرع الهيئة بمحافظتَي دير الزور وحماة.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت في العاشر من الشهر الجاري أسماء الناجحين في مسابقة البرنامج الوطني لتأهيل كوادر الرقابة الداخلية (الدفعة الأولى).

وطلبت من الناجحين مراجعة المراكز المعتمدة لاستكمال إجراءات التسجيل، وذلك خلال المدة من 15/11/2026 ولغاية 19/11/2026، من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراَ.