منتدى الرستن التنموي يطلق حملة نظافة في المدينة بمشاركة الأهالي

حمص-سانا

أطلق منتدى الرستن التنموي، بالتعاون مع الفريق التطوعي الخاص بالمنتدى وفريق “يلا سوريا” التطوعي، حملة نظافة تحت شعار “نظافة الرستن مسؤوليتنا جميعاً”، بمشاركة واسعة من أبناء المدينة، بهدف بث روح المسؤولية المجتمعية من خلال الدمج بين حماس الشباب وخبرة الكبار.

وانطلقت الحملة اليوم الإثنين، وتستمر ثلاثة أيام من وسط مدينة الرستن، وتحديداً من منطقة دوار الساعة، حيث شملت أعمال التنظيف جمع القمامة وكنس الشوارع الرئيسية وإزالة الأتربة والنفايات، والعمل على تجميل مظهر المدينة.

وأوضح المشرف العام على الفريق التطوعي بالمنتدى أحمد الحاج يوسف في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تنفذ من قبل الفرق التطوعية المحلية، بمشاركة فعّالة من سكان المدينة، مشيراً إلى أن الحملة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية النظافة، وتحقيق مظهر مشرق للمدينة.

من جهته، أشار رئيس مجلس مدينة الرستن المهندس عبد الرزاق طقطق إلى أن الحملة أُطلقت بالتنسيق مع مجلس المدينة الذي وفر المعدات والأدوات اللازمة لجمع النفايات ونقلها، لافتاً إلى أهمية دور المجتمع المحلي والشباب في المحافظة على النظافة، وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

بدوره أوضح المتطوع أحمد العباس من فريق منتدى الرستن التنموي، أن الحملة تحمل أهمية خاصة مع حلول العيد، متمنياً رؤية المدينة بحلة جديدة وأجواء نظيفة وجميلة.

في حين، بيّنت المتطوعة ضحى سعدي من فريق “يلا سوريا”، أنها شاركت بالحملة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، باعتباره واجباً إنسانياً ومسؤولية جماعية نحو الحفاظ على البيئة العامة.

وأعرب سليمان جمعة أحد أهالي الرستن، عن تقديره لهذه المبادرة التي تمت بجهود الشباب المساهمين فيها، متمنياً استمرار مثل هذه الحملات في جميع أنحاء سوريا.

يذكر أن منتدى الرستن التنموي هو منظمة مجتمع مدني مستقلة وغير ربحية تعمل على دعم وتحسين البنية التحتية والخدمات التنموية في مدينة الرستن.