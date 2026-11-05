لاستئناف جراحة العيون.. مشفى الرقة الوطني يتسلم أجهزة طبية من مؤسسة البصر العالمية

الرقة-سانا

تسلّم مشفى الرقة الوطني اليوم الخميس، أجهزة ومعدات طبية من مؤسسة البصر العالمية، ما ‏يسهم في توطين العلاج داخل المحافظة وتخفيف أعباء انتقال المرضى إلى المحافظات ‏الأخرى.‏

وأوضح رئيس مشفى الرقة الوطني الدكتور أحمد العساف في تصريح لمراسل سانا، أن ‏التجهيزات المقدمة شملت جهاز المجهر الجراحي، وجهاز الفاكو المخصص لإجراء عمليات ‏الساد العيني (المياه البيضاء)، إضافة إلى مستهلكات ومعدات طبية تكفي لإجراء نحو 400 ‏عملية جراحية للساد العيني.‏

وأشار العساف إلى أن شعبة العيون في المشفى توقفت عن إجراء العمليات الجراحية منذ نحو ‌‏14 عاماً، مبيناً أن إعادة افتتاحها تمثل خطوة مهمة نحو استعادة خدمات جراحة العيون في ‏المحافظة، والبدء بإجراء عمليات الساد العيني وبعض العمليات العينية البسيطة.‏

ولفت إلى أن الشعبة ستبدأ باستقبال المرضى وإجراء العمليات اعتباراً من يوم الأحد المقبل، ‏موضحاً أن قدرتها الاستيعابية ستكون محدودة في المرحلة الأولى بسبب ضيق المكان، في حين ‏يجري العمل على تطوير المشفى وغرف العمليات لزيادة قدرتها على استقبال المرضى وتقديم ‏الخدمات الطبية لهم.‏

من جهته، بيّن ممثل مؤسسة البصر العالمية والمساعد الطبي فيها محمد مجاور محمد عثمان ‏أن المؤسسة قدمت أجهزة طبية لعلاج 400 مريض أو أكثر، بهدف دعم الكوادر الطبية ‏وتمكينها من إجراء العمليات داخل المشفى، موضحاً أن هذه المبادرة جاءت استجابة ‏للاحتياجات الطبية في محافظة الرقة.‏

وكانت وزارة الصحة أطلقت بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، ‏في شهر تموز الماضي، ‏حملة مجانية لعلاج المياه البيضاء (الساد) ‏في المشفى الوطني بالرقة، بهدف تقديم خدمات ‏تشخيصية وعلاجية ‏لمرضى العيون في المحافظة. ‏

وتأسست مؤسسة البصر العالمية عام 1989 وهي منظمة إنسانية غير حكومية وغير ربحية ‏تختص بمجال مكافحة العمى ‌‏وأمراض العيون، بهدف الحد من انتشار الإعاقة البصرية، وتقديم ‏الرعاية الطبية الشاملة ‌‏للفئات الأكثر احتياجاً في الدول النامية. ‏ ‏