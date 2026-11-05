لاستئناف جراحة العيون.. مشفى الرقة الوطني يتسلم أجهزة طبية من مؤسسة البصر العالمية

الرقة-سانا
تسلّم مشفى الرقة الوطني اليوم الخميس، أجهزة ومعدات طبية من مؤسسة البصر العالمية، ما يسهم في توطين العلاج داخل المحافظة وتخفيف أعباء انتقال المرضى إلى المحافظات الأخرى.
وأوضح رئيس مشفى الرقة الوطني الدكتور أحمد العساف في تصريح لمراسل سانا، أن التجهيزات المقدمة شملت جهاز المجهر الجراحي، وجهاز الفاكو المخصص لإجراء عمليات الساد العيني (المياه البيضاء)، إضافة إلى مستهلكات ومعدات طبية تكفي لإجراء نحو 400 عملية جراحية للساد العيني.
وأشار العساف إلى أن شعبة العيون في المشفى توقفت عن إجراء العمليات الجراحية منذ نحو 14 عاماً، مبيناً أن إعادة افتتاحها تمثل خطوة مهمة نحو استعادة خدمات جراحة العيون في المحافظة، والبدء بإجراء عمليات الساد العيني وبعض العمليات العينية البسيطة.
ولفت إلى أن الشعبة ستبدأ باستقبال المرضى وإجراء العمليات اعتباراً من يوم الأحد المقبل، موضحاً أن قدرتها الاستيعابية ستكون محدودة في المرحلة الأولى بسبب ضيق المكان، في حين يجري العمل على تطوير المشفى وغرف العمليات لزيادة قدرتها على استقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم.
من جهته، بيّن ممثل مؤسسة البصر العالمية والمساعد الطبي فيها محمد مجاور محمد عثمان أن المؤسسة قدمت أجهزة طبية لعلاج 400 مريض أو أكثر، بهدف دعم الكوادر الطبية وتمكينها من إجراء العمليات داخل المشفى، موضحاً أن هذه المبادرة جاءت استجابة للاحتياجات الطبية في محافظة الرقة.
وكانت وزارة الصحة أطلقت بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، في شهر تموز الماضي، حملة مجانية لعلاج المياه البيضاء (الساد) في المشفى الوطني بالرقة، بهدف تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية لمرضى العيون في المحافظة.
وتأسست مؤسسة البصر العالمية عام 1989 وهي منظمة إنسانية غير حكومية وغير ربحية تختص بمجال مكافحة العمى وأمراض العيون، بهدف الحد من انتشار الإعاقة البصرية، وتقديم الرعاية الطبية الشاملة للفئات الأكثر احتياجاً في الدول النامية.