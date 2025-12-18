تداولات سوق دمشق للأوراق المالية أكثر من مليار ليرة

دمشق-سانا

سجل سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم، قيمة تداولات إجمالية تجاوزت المليار ليرة سورية، توزعت على 340269 سهماً من خلال 244 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

شهدت الجلسة ارتفاعاً في أسعار عدد من الأسهم، أبرزها: سهم بنك البركة – سورية الذي صعد بنسبة 0.63% ليغلق عند 2048 ليرة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 138307 أسهم.

أسهم سجلت انخفاضاً

في المقابل، سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك قطر الوطني – سورية الذي انخفض بنسبة 2.99% ليغلق عند 3323 ليرة، كما تراجع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.25% ليغلق عند 2115 ليرة، أما شركة إسمنت البادية فتراجع سهمها بنسبة 1.41% ليغلق عند 60423 ليرة.

شركات لم تسجل أي تداول

ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والبنك العربي – سورية، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

يشار إلى أن تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة أمس، تجاوزت 1.3 مليار ليرة سورية، بحجم تداول قدره 428944 سهماً، موزعة على 407 صفقات.