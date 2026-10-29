خروج خط كهرباء البادية بريف دير الزور عن الخدمة جراء العاصفة والورشات تباشر الإصلاح

دير الزور-سانا

تعرّض خط كهرباء البادية للتوتر المتوسط 20 ك.ف المغذي لمنطقتي أبو خشب وجروان بريف دير الزور الشمالي للانقطاع نتيجة انهيار وتكسر 20 عمود توتر متوسط وبرجي شد جراء الصواعق الرعدية والعواصف المطرية والرياح الشديدة التي شهدتها المنطقة.

وأوضح مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور ياسر العبد الله لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الورشات الفنية باشرت أعمال معالجة الأضرار وإصلاح الأعطال بهدف إعادة الخط إلى الخدمة واستئناف التغذية الكهربائية للمناطق المتأثرة بأقرب وقت ممكن.

وتسببت العاصفة المطرية الرعدية الغزيرة التي شهدتها محافظة دير الزور مساء أمس الأربعاء، بتشكل سيول وفيضانات جارفة، أدت إلى توقف العديد من الأنشطة والأعمال، وألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية، وأغلقت طرقاً، وقطعت الاتصالات، كما أدت إلى تعليق الدوام المدرسي وحركة السفر بين المحافظات.

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، هطولات مطرية غزيرة ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.