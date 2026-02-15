مدير الشؤون السياسية في الحسكة يلتقي وجهاء تل براك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية

photo 2 2026 02 15 21 46 13 مدير الشؤون السياسية في الحسكة يلتقي وجهاء تل براك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية

الحسكة-سانا

التقى مدير الشؤون السياسية في محافظة الحسكة عباس حسين اليوم الأحد مع وجهاء وأهالي بلدة تل براك، في إطار تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التماسك المجتمعي.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على ضرورة نبذ خطاب الكراهية وتعزيز روح التعاون بين مختلف أبناء المنطقة.

وشهد اللقاء نقاشات بنّاءة حول سبل تعزيز الحوار والتفاهم بين شرائح المجتمع للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، فيما شدد الحضور على أهمية العمل المشترك لتجاوز الخلافات ودعم مسارات التنمية المستدامة بما يخدم الأهالي ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

photo 1 2026 02 15 21 46 13 مدير الشؤون السياسية في الحسكة يلتقي وجهاء تل براك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية
photo 3 2026 02 15 21 46 13 مدير الشؤون السياسية في الحسكة يلتقي وجهاء تل براك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية
photo 4 2026 02 15 21 46 13 مدير الشؤون السياسية في الحسكة يلتقي وجهاء تل براك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية
photo 5 2026 02 15 21 46 13 مدير الشؤون السياسية في الحسكة يلتقي وجهاء تل براك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية
