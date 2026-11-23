دمشق-سانا

أقرّ المجرم أحمد طلال رسلان، وهو ملازم سابق في قوات النظام البائد، وأحد المتورطين في مجزرة “كمين العتيبة” التي وقعت في الغوطة الشرقية عام 2014، بزراعة 870 لغماً مضاداً للأفراد والدبابات، وتنفيذ كمين طريق حرّان في ريف دمشق الشرقي، وتدريب ضباط وعناصر من قوات النظام البائد على أعمال الهندسة والألغام، إضافة إلى مشاركته في تشكيل مجموعة مسلحة خلال أحداث آذار عام 2025 بعد التحرير.

وكشف مصدر أمني لـ سانا تفاصيل اعترافات رسلان خلال التحقيقات، موضحاً أنه أقرّ بزراعة 80 لغماً مضاداً للدبابات بنفسه على طريق حرّان، وجهّز آلية تفجيرها، ثم سلّمها عبر المقدم علي الحسين والعميد رواد زيدان، وهما من ضباط النظام البائد.

وأوضح المصدر أنه بحسب إفادة رسلان، كان الأهالي يخضعون للمراقبة عبر كاميرات من غرفة العمليات، وعند وصولهم إلى منطقة الألغام فعّل زيدان آلية التفجير.

وبيّن المصدر أن ضباطاً من قوات النظام البائد، إلى جانب ثلاثة عناصر من ميليشيا حزب الله، شاركوا في المجزرة، لافتاً إلى أن أسماءهم الحركية وردت في التحقيقات وهي: أبو علي التيم، وحاج كربلاء، وحاج أبو حسين.

وأشار المصدر إلى أن خلاصة التحقيقات تنسب إلى رسلان زراعة 870 لغماً مضاداً للأفراد والدبابات خلال فترة خدمته الممتدة من عام 2016 حتى سقوط النظام البائد، موضحاً أنه أقرّ بزراعة 70 لغماً مضاداً للأفراد في ريف القنيطرة أواخر عام 2016، ثم 500 لغم مضاد للأفراد والدبابات في قطاع التنف في مرحلة لاحقة.

تدريب على الألغام وتشكيل مجموعة مسلحة

ولفت المصدر الأمني إلى أن رسلان تولى خلال خدمته في قوات النظام البائد إدارة سرية، ومهمة تدريب ضباط وعناصر على اختصاص الهندسة والألغام، كما أقرّ بمشاركته بعد التحرير في تشكيل مجموعة مسلحة مرتبطة بالمجرم غياث دلة، والمساهمة في إقامة حاجز مسلح عند مفرق قرية زغرين بريف اللاذقية الشمالي خلال أحداث آذار عام 2025.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في التاسع عشر من تشرين الثاني الجاري إلقاء القبض على العميد المجرم رواد زيدان، المخطّط والآمر في مجزرة “كمين العتيبة” التي وقعت في الغوطة الشرقية عام 2014، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 150 شخصاً، بينما أعلنت في العشرين منه القبض على أحمد طلال رسلان، أحد المتورطين في المجزرة.