إفطار جماعي لنحو 800 صائم في دوما بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أقامت منظمة “رحمة حول العالم” بالتعاون مع فريق جاكسو البريطاني، اليوم الجمعة، مأدبة إفطار جماعي لنحو 800 صائم، ضمن فعالية “العودة إلى الرحمة” في مدينة دوما بريف دمشق.

وأكد مدير مكتب المنظمة في دمشق محمد فهد الطويل، في تصريح لـ سانا، أن الفعالية تأتي ضمن حملة إنسانية تنفذها المنظمة في سوريا خلال شهر رمضان المبارك، واستهدفت اليوم نحو 800 صائم من الأسر الأشد فقراً والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الطويل الى أن المنظمة سيكون لها مبادرات جديدة في عدد من المحافظات الأخرى، خلال الأيام المقبلة، انطلاقاً من حرصها على توسيع نطاق عملها الإنساني والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

من جانبه أكد عضو فريق “جاكسو” البريطاني عمر مهمين أن الفريق يواصل تنفيذ مبادراته الإنسانية في سوريا خلال الشهر الفضيل، بدعم من متطوعين قادمين من بريطانيا، لافتاً إلى أن عمل الفريق لا يقتصر على تقديم المساعدات الغذائية، بل يشمل أيضاً تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل وبناء عدد من المنازل المتضررة.

وعبّر عدد من المدعوين عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، التي تعكس روح المحبة والتراحم في الشهر الفضيل، مؤكدين أهمية استمرارية وتوسيع هذه المبادرات لما لها من أثر معنوي واجتماعي طيب في نفوس الناس.

ومنظمة “رحمة حول العالم” تأسست عام 2014 ومقرها ولاية ميشيغان الأمريكية، وتنفذ مشاريع إغاثية وتنموية في أكثر من 18 دولة حول العالم.