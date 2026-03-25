انقطاع مؤقت لطريق أطمة – جنديرس شمال سوريا بسبب السيول

إدلب-سانا

حذرالدفاع المدني السوري الأهالي والسائقين من أن طريق أطمة -جنديرس (موقع دير بلوط) الواصل بين ريف إدلب الشمالي وريف حلب الشمالي الغربي يشهد انقطاعاً مؤقتاً اليوم الأربعاء، جراء جرف السيول لعبّارات المياه.

ودعا الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، السائقين إلى عدم سلك الطريق، والتوجه إلى طرق بديلة، ريثما تُستكمل أعمال الصيانة والتأهيل قبل عودته إلى الخدمة.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية حذّرت من تأثيرات المنخفض الجوي الثالث الذي تشهده البلاد حالياً، لافتةً إلى أن ذروة فعاليته تمتد من ظهر الأربعاء وحتى فجر الجمعة.

يُذكر أن البلاد تأثرت خلال الأيام القليلة الماضية بمنخفضين شديدين تسببا بهطولات مطرية غزيرة، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق.