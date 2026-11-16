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المنظمة الدولية للفرنكوفونية تؤجِّل انتخاب أمينها العام

photo 2026 11 16 15 59 34 المنظمة الدولية للفرنكوفونية تؤجِّل انتخاب أمينها العام
الرواندية لوز موشيكيوابو تبقى على رأس المنظمة الدولية للفرانكوفونية في بنوم بنه-AFP

بنوم بنه-سانا

أجَّلت المنظمة الدولية للفرنكوفونية انتخاب أمين عام جديد لها لمدة عام، نتيجة عدم توصل دولها الأعضاء لتوافق وسط خلاف حاد بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر مطلعة قولها في ختام القمة المنعقدة بين دول المنظمة في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، اليوم الإثنين: إن “الأمينة العامة المنتهية ولايتها الرواندية لويز موشيكيوابو، التي كانت مرشحة لولاية ثالثة، ستبقى في منصبها إلى حين إجراء انتخابات جديدة لن تقدم رواندا فيها مرشحاً لها”.

بدورها، رحبت الرئاسة الفرنسية “بروح المسؤولية لدى أعضاء الفرنكوفونية”، بينما أثنت جمهورية الكونغو الديمقراطية على “تسوية حكيمة” تتيح الوقت للمنظمة لإيجاد مرشح توافقي.

وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية تعارض التجديد لموشيكيوابو، بينما رشحت للمنصب ابنة الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا، جوليانا لومومبا.

ويُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُرجئ فيها المنظمة انتخاب أمين عام جديد، بعدما اعتادت اختيار رئيسها بالتوافق، وقد توالى على هذا المنصب عدة أشخاص منذ استحداثه عام 1997.

ويقع المقر الرئيس للمنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، ويُنتخب الأمين العام لها في الأحوال العادية كل أربع سنوات.

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