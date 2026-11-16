العراق يقرِّر دخول قواته جرف الصخر ويمنح ميليشيا كتائب حزب الله مهلة للمغادرة

بغداد-سانا
وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي الزيدي القوات بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، مع تحديد مهلة لميليشيا كتائب حزب الله للخروج منها، في إطار تحرك حكومي لملاحقة شبهات تهريب النفط والتأكيد على فرض سلطة الدولة وتطبيق أحكام الدستور.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع” اليوم الإثنين: إن قرار دخول القوات المسلحة إلى المنطقة اتُخذ، مؤكداً أن إدارة المدن والمناطق العراقية مسؤولية القوات الأمنية المخوّلة قانوناً، والتي تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وأوضح العبودي أن الحكومة باشرت متابعة شبهات تهريب النفط استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، مشيراً إلى أن لجنة تحقيقية عليا عاينت ستة مواقع في المنطقة، ورصدت تلاعباً في أنابيب النفط ومحاولات لطمس آثاره، إضافة إلى وجود مصفاتين وصهريج وخزانات.
وأضاف أن اللجنة رفعت نتائج تحقيقاتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي وجّه بإحالة الملف والمتورطين إلى القضاء، وتكليف هيئة النزاهة متابعة القضية، إلى جانب إصدار توجيهات بإعفاء عدد من المسؤولين، والتشديد على منع تهريب النفط ومشتقاته وملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة في مختلف مناطق البلاد.
وأشار العبودي إلى أن المهلة المحددة لميليشيا كتائب حزب الله للخروج من جرف الصخر ليست بعيدة، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية لا تقتصر على المنطقة، بل تشمل جميع المواقع التي سُجلت فيها مؤشرات إلى تهريب النفط، من زاخو شمالاً إلى البصرة جنوباً.
وتُعد منطقة جرف الصخر، الواقعة شمال محافظة بابل، من المناطق التي ظل ملف إدارتها الأمنية موضع اهتمام حكومي خلال السنوات الماضية، ووصف العبودي الملف بأنه ظل مغلقاً سنوات، قبل أن تبدأ الحكومة متابعة شبهات تهريب النفط، عقب تقارير استخبارية تضمنت مؤشرات إلى وجود تلاعب في أنابيب النفط ومنشآت لتكريره وتخزينه داخل المنطقة.