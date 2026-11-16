العراق يقرِّر دخول قواته جرف الصخر ويمنح ميليشيا كتائب حزب الله مهلة للمغادرة

بغداد-سانا ‏

وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي الزيدي القوات بالدخول ‏إلى منطقة جرف الصخر، مع تحديد مهلة لميليشيا كتائب حزب الله للخروج منها، في ‏إطار تحرك حكومي لملاحقة شبهات تهريب النفط والتأكيد على فرض سلطة الدولة ‏وتطبيق أحكام الدستور.‏

وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع” ‏اليوم الإثنين: إن قرار دخول القوات المسلحة إلى المنطقة اتُخذ، مؤكداً أن إدارة المدن ‏والمناطق العراقية مسؤولية القوات الأمنية المخوّلة قانوناً، والتي تعمل بإمرة القائد ‏العام للقوات المسلحة.‏

وأوضح العبودي أن الحكومة باشرت متابعة شبهات تهريب النفط استناداً إلى ‏صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، مشيراً إلى أن لجنة ‏تحقيقية عليا عاينت ستة مواقع في المنطقة، ورصدت تلاعباً في أنابيب النفط ‏ومحاولات لطمس آثاره، إضافة إلى وجود مصفاتين وصهريج وخزانات.‏

وأضاف أن اللجنة رفعت نتائج تحقيقاتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي وجّه بإحالة ‏الملف والمتورطين إلى القضاء، وتكليف هيئة النزاهة متابعة القضية، إلى جانب ‏إصدار توجيهات بإعفاء عدد من المسؤولين، والتشديد على منع تهريب النفط ‏ومشتقاته وملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة في مختلف مناطق البلاد.‏

وأشار العبودي إلى أن المهلة المحددة لميليشيا كتائب حزب الله للخروج من جرف ‏الصخر ليست بعيدة، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية لا تقتصر على المنطقة، بل ‏تشمل جميع المواقع التي سُجلت فيها مؤشرات إلى تهريب النفط، من زاخو شمالاً إلى ‏البصرة جنوباً.‏

وتُعد منطقة جرف الصخر، الواقعة شمال محافظة بابل، من المناطق التي ظل ملف ‏إدارتها الأمنية موضع اهتمام حكومي خلال السنوات الماضية، ووصف العبودي ‏الملف بأنه ظل مغلقاً سنوات، قبل أن تبدأ الحكومة متابعة شبهات تهريب النفط، عقب ‏تقارير استخبارية تضمنت مؤشرات إلى وجود تلاعب في أنابيب النفط ومنشآت ‏لتكريره وتخزينه داخل المنطقة. ‏