افتتاح أربع مدارس ومجمع تربوي بعد ترميمها في داريا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

افتتح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ ومدير التربية فادي نزهت اليوم، أربع مدارس ومجمعاً تربوياً في مدينة داريا بريف دمشق، بعد ترميمها وإعادة تأهيلها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة “شروق الشمس” التنموية.

ونوه محافظ ريف دمشق في تصريح لمراسلة سانا عقب الافتتاح، بجهود المجتمع المحلي ودوره البارز في نهوض المدينة وإعادة إعمارها بعد تعرض أغلب مدارسها وبنيتها التحتية للتدمير خلال السنوات الماضية.

وأوضح مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم محمد الحنون، أن هذه المدارس كانت خارج الخدمة سابقاً، حيث شملت أعمال ترميمها: إصلاح وترميم الأبواب والنوافذ والألواح والمرافق الصحية وصنابير المياه وطلاء الجدران وتنظيف المدارس تمهيداً لفرشها بالأثاث المدرسي من قبل وزارة التربية والتعليم، لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الحالي.

وأضاف الحنون: إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ترميم 469 مدرسة في ريف دمشق، حيث تم الانتهاء من ترميم نحو 38 مدرسة والعمل مستمر لترميم 66 مدرسة أخرى، مؤكداً أن المدارس الأربع ستوضع في الخدمة ضمن العام الدراسي الحالي لاستقبال طلابها.

بدوره، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة شروق الشمس، خالد المصري، إلى أن إطلاق مشروع ترميم مدارس داريا بدأ منذ ثلاثة أشهر بعد أن كانت مدمرة كلياً، وهي مدرسة فياض الحو، ومدرسة داريا السابعة، ومدرسة بنات داريا، المجمع التربوي، والثانوية الفنية لبنات داريا، مبيناً أهمية المساهمة في الترميم لكون التعليم أولوية أساسية لبناء جيل واعد، ومشيداً بالتسهيلات الإدارية واللوجستية التي قدمتها الوزارة مما ساهم في إنجاح المشروع.

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية أنهت أعمال ترميم وإعادة تأهيل 531 مدرسة في مختلف المحافظات حتى الآن، وتعمل حالياً على ترميم 676 مدرسة في مختلف المحافظات.