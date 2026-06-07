وزارة الطوارئ ترفع جاهزيتها مع ارتفاع معدل الحرائق إلى 180 يومياً خلال الأسبوع الأخير

دمشق سانا

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ارتفاع عدد الحرائق التي استجابت لها فرق الوزارة خلال الأسبوع الأخير، موضحاً أن متوسط الحوادث اليومية بلغ نحو 180 حريقاً، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الحصاد وما يرافقه من ازدياد قابلية الكتلة النباتية للاشتعال وانتشار الحرائق.



وأكد الصالح عبر منصة (X) اليوم الأحد، أن حماية أرواح المواطنين وأرزاقهم تمثل أولوية قصوى بالنسبة للوزارة، مشيراً إلى أن الحفاظ على المحاصيل الزراعية والموارد الطبيعية يعد جزءاً أساسياً من المسؤولية الوطنية في صون الأمن الغذائي لسوريا.



وبيّن أن الوزارة تعمل ضمن خطة وطنية متكاملة للحد من مخاطر الحرائق والاستجابة لها، بالتوازي مع تعزيز الجاهزية الميدانية وتكثيف حملات التوعية ونشر إرشادات السلامة العامة.



ودعا الوزير إلى تضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات والمجتمعات المحلية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الموسم لا يزال طويلاً ويمتد حتى نهاية الصيف، الأمر الذي يتطلب التزام المواطنين بإرشادات الوقاية والسلامة للحد من مخاطر الحرائق وتقليل آثارها.

