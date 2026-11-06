دوريات أمن البادية في جبل العمور بريف حمص الشرقي.. تعزيز الأمن وتشجيع عودة ‏الأهالي

حمص-سانا‏

أسهم انتشار دوريات أمن البادية في منطقة جبل العمور ومحيطها بريف حمص الشرقي ‏في تعزيز شعور السكان بالأمان، ‏وتشجيع عائلات على العودة إلى قراها واستئناف ‏أنشطتها الزراعية بعد سنوات من التهجير القسري.‏

وبين مدير مديرية أمن السخنة، إبراهيم علي المحمد أن هذه الإجراءات أسهمت في عودة ‏عدد من المهجرين ورعاة الأغنام، ‏رغم صعوبة التضاريس والظروف المناخية.‏

دوريات متواصلة ‏

وأوضح المحمد في تصريح لمراسل سانا أمس، الخميس أن قوات أمن البادية ثبّتت ‏مراكز أمنية ونشرت حواجز، إلى ‏جانب تسيير دوريات ليلية ونهارية لحماية السكان ‏وممتلكاتهم.‏

ولفت المحمد إلى أن انتشار الألغام ومخلفات الحرب، التي يُكتشف بعضها بشكل شبه ‏يومي، لا يزال يشكل خطراً على ‏السكان والرعاة ويحد من استقرارهم، ما يستدعي ‏تكثيف أعمال الكشف والإزالة وحملات التوعية بمخاطرها.‏

من جهته، أكد مدير منطقة تدمر، ساهر صغير، في تصريح مماثل أن انتشار المراكز ‏الأمنية والدوريات أسهم في عودة ‏البدو الرحل إلى تجمعاتهم، مشدداً على أهمية استكمال ‏هذه الجهود بتوفير الخدمات الأساسية، ولا سيما دعم قطاع التعليم ‏وتأهيل الآبار والطرق، ‏وتعزيز دور الجمعيات الأهلية.‏

عودة تدريجية للنشاطين الزراعي والرعوي ‏

وعبر عدد من السكان لـ سانا عن ارتياحهم للتحسن الأمني، حيث أوضح رضا البستان، ‏الذي عاد إلى المنطقة العام الماضي ‏بحثاً عن المراعي، أن استمرار الدوريات ليلاً ونهاراً ‏أعاد إليه الشعور بالطمأنينة، فيما أكد خليف البستان من قرية النشمي، أن ‏الأهالي باتوا ‏يتنقلون ليلاً ونهاراً دون خوف، مشيراً إلى عودة النشاطين الزراعي والرعوي تدريجيا ‏إلى المنطقة.‏

‏وأشار أنس العيسى من أهالي المنطقة إلى أن مهام الدوريات لا تقتصر على الحماية، ‏بل تقدم المساعدة للسكان في الحالات ‏الإسعافية، وتسهم في تسهيل تنقلهم.

ولفت العيسى إلى أن نقص الخدمات، ولا سيما غياب المدارس وضعف الاتصالات ‏وتعطل عدد من الآبار، لا تزال تعيق ‏عودة مزيد من العائلات، موضحاً أن السكان ‏يضطرون إلى قطع مسافات تصل إلى 40 كيلومتراً للحصول على المياه، وقدّر ‏عدد ‏الأسر المقيمة حالياً في جبل العمور بنحو 500 أسرة.‏

وتقع منطقة جبل العمور في البادية السورية، ضمن محيط مدينة تدمر بريف حمص ‏الشرقي، وتتميز بطبيعتها الجبلية ‏والصحراوية واتساع مراعيها، ما جعلها موطناً ‏للتجمعات السكانية والبدو الرحل الذين يعتمدون على تربية الأغنام والمواشي ‏والأنشطة ‏الزراعية.‏