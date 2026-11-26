القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً لوزارة الداخلية في حي المشيرفة غربي مدينة الحسكة، مؤكداً تضامنه مع سوريا ودعمه لأمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.

وقال البرلمان، في بيان نشره على موقعه اليوم الخميس: إن الهجوم يمثل اعتداءً يستهدف زعزعة أمن سوريا واستقرارها، مجدداً رفضه جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

وشدد البرلمان على ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف.

وكان عنصران من قوى الأمن الداخلي استشهدا، وأصيب خمسة آخرون، جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف المقر أمس، فيما أسفرت الاشتباكات مع المهاجمين عن مقتل اثنين منهم، وتفجير اثنين آخرين نفسيهما، وفق ما أفاد به قائد الأمن الداخلي في ‏المحافظة العميد ‏مروان العلي، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الهجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم ‌‏داعش الإرهابي.‏