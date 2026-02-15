مبنى مستقل لكلية الهندسة المعلوماتية بحمص.. مطلب أكاديمي وطلابي ملح لتحسين البيئة التعليمية

فعاليات ثقافية متنوعة في مهرجان منبج الثقافي بريف حلب
جناح المؤسسة السورية للبريد في معرض دمشق الدولي يحاكي الماضي ويواكب المستقبل
خبيران اقتصاديان: من الريع إلى الإنتاج… مسار التحول نحو اقتصاد سوري تنافسي
وزير الداخلية يبحث مع وفد من سفارة تركيا بدمشق آفاق التعاون في المجالات الأمنية
احتفال المصلين في جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي بمنطقة كفرسوسة في دمشق بعد صلاة الفجر
