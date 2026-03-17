توزيع 12 طناً من سماد اليوريا بأسعار مخفضة على مزارعي تلدو بريف حمص

حمص-سانا

باعت الجمعية الفلاحية في بلدة تلدو بريف حمص، اليوم الثلاثاء، 12 طناً من سماد اليوريا للمزارعين المسجلين لديها، بأسعار مخفضة، وذلك بهدف دعم زراعة محصولي القمح والشعير، وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلاحية في تلدو عمار العكش، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن عملية التسجيل على السماد بدأت قبل نحو عشرة أيام، وتمت بسلاسة، حيث جرى استلام الكمية المخصصة على دفعتين من المصرف الزراعي في مدينة القصير.

وبيّن العكش أن سعر الكيس الواحد حُدد بـ 365 ألف ليرة سورية، وهو أقل بنحو 80 ألف ليرة مقارنة بأسعار القطاع الخاص، ما يخفف الأعباء عن الفلاحين.

وأشار العكش إلى أن نحو 100 مزارع استفادوا من الكميات الموزعة، وهناك حاجة لكميات إضافية من السماد، نظراً للطلب المتزايد عليه، لافتاً إلى أن عملية التوزيع رافقها تسهيل في إجراءات التسجيل والنقل، ما ساهم في تسريع حصول المزارعين على احتياجاتهم.