مشروع أمريكي لتسريع نقل مدخلات الذكاء الاصطناعي عبر بنما

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مشروعاً تجريبياً جديداً لدعم الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة “باكس سيليكا”، بهدف تسريع نقل مدخلات الذكاء الاصطناعي عالية القيمة عبر بنما.

وقالت الخارجية في بيان أمس الأربعاء: إنها تسعى بالتعاون مع الكونغرس إلى تخصيص نحو 50 مليون دولار من تمويل المساعدات الخارجية لتعزيز أمن سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي العالمية، وذلك من خلال تطوير منصة لتوثيق سلسلة التوريد وتتبع مصدرها، ما يُسرّع شحن أشباه الموصلات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية، والمنتجات ذات الصلة في الدول والاقتصادات الشريكة المشاركة في مبادرة باكس سيليكا.

وأضافت أن مشروع دعم الذكاء الاصطناعي ضمن المبادرة سيدخل مرحلة تجريبية، من خلال تطبيق منصة لاعتماد سلاسل التوريد بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع سلطات الموانئ والجمارك في بنما.

وأوضحت أنه في حال نجاح المرحلة التجريبية في بنما، ستتوسع المرحلة الثانية من المشروع لتشمل دولاً واقتصادات أخرى ضمن المبادرة.

وكانت قمة “باكس سيليكا” الثانية عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن يومي 25 و26 حزيران الماضي.

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت مبادرة “باكس سيليكا” في أيلول 2025 بهدف تأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات وغيرها من مكونات التكنولوجيا المتقدمة، وتضم 24 طرفاً وعضواً من بينهم الاتحاد الأوروبي واليابان والهند وبنما وسنغافورة والإمارات وقطر.