إصدار فاخر من “آيفون 17 برو” بتصاميم باللون الوردي مرصعة بالذهب والألماس

دبي-سانا

كشفت شركة “كافيار” الدولية المتخصصة في تطوير نسخ فاخرة ومخصصة من الهواتف الذكية، عن مجموعة جديدة من هواتف iPhone 17 Pro تحت اسم “Rose Collection”، تتميز بتصاميم فاخرة باللون الوردي مرصعة بالذهب والألماس، في خطوة تستهدف محبي المنتجات الفاخرة والتصاميم الحصرية.

وذكر موقع Gizmochina المتخصص في أخبار التكنولوجيا اليوم الخميس، أن أسعار هذه الإصدارات تبدأ من نحو 8200 دولار، وقد تتجاوز 20 ألف دولار، ما يجعلها من بين أغلى الهواتف الذكية المتاحة في الأسواق.

وتضم المجموعة أربع نسخ رئيسية لكل منها طابع خاص، من بينها إصدار مستوحى من عالم الموضة والمدن الكبرى، وآخر مزين بزخارف ذهبية وماسات طبيعية مستلهمة من زهرة اللوتس، إضافة إلى تصاميم تجمع بين الطابع الكلاسيكي والرومانسي، وأخرى مستوحاة من شخصيات أدبية، مع إنتاج محدود لكل نسخة.

وتتميز هذه الهواتف باستخدام مواد فاخرة تشمل الذهب عيار 18 و24 و999، إلى جانب الألماس الطبيعي وعرق اللؤلؤ، فضلاً عن علب فاخرة تفاعلية ومستلزمات مرافقة مطلية بالذهب، في إطار تعزيز تجربة المستخدم الفاخرة.

وكانت الشركة طرحت في وقت سابق إصدارات خاصة من هواتف “آيفون”، تضمنت مكونات أصلية من أول هاتف أطلقته شركة أبل، إضافة إلى نماذج تحتوي على مقتنيات مرتبطة بمؤسسها ستيف جوبز.

وتعكس هذه الإصدارات توجهاً متزايداً في سوق التكنولوجيا نحو دمج الابتكار التقني بعناصر الفخامة، رغم ارتفاع تكلفتها وبقائها خارج متناول شريحة واسعة من المستخدمين.