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صلح عشائري في طفس بريف درعا ينهي خلافاً بين عائلتين

photo 4 2026 11 06 21 29 33 صلح عشائري في طفس بريف درعا ينهي خلافاً بين عائلتين
مجلس صلح عشائري في طقس-درعا-6-11-2026-سانا

درعا-سانا

توصل مجلس صلح عشائري اليوم الجمعة إلى إنهاء خلاف بين عشيرتي آل البيطاري من مدينة طفس وآل القائد من بلدة بصير، على خلفية حادث سير أودى بحياة طفل.
 
وجرى الصلح في طفس بريف درعا الغربي وفق صيغة «الصلح الأبيض»، من خلال تنازل ذوي الطفل المتوفى عن حقهم من دون المطالبة بالديّة، في خطوة جسدت قيم العفو والتسامح وحقن الدماء، وعززت روابط الأخوة والجوار بين أبناء المجتمع.

photo 2 2026 11 06 21 29 33 صلح عشائري في طفس بريف درعا ينهي خلافاً بين عائلتين

وحضر مراسم الصلح مدير منطقة درعا محمد أبو دبوس، ومدير منطقة الصنمين عبد الله العلوه، ومدير الأمن الداخلي لمنطقة درعا الثانية أحمد إبراهيم السخني، إلى جانب عدد من وجهاء المنطقة وأهاليها وممثلي العائلتين.

تعميم ثقافة الصلح وترسيخ قيم التسامح

أوضح مدير منطقة درعا، محمد أبو دبوس، في تصريح لـ سانا، أن الصلح بين عشيرتي آل البيطاري وآل القائد يجسد قيم التسامح والعفو وتغليب المصلحة العامة، مشيراً إلى أن التنازل عن المطالبة بالديّة يعكس وعياً مجتمعياً وحرصاً على حقن الدماء وتعزيز السلم الأهلي.

وأضاف أبو دبوس أن هذه المبادرة تشكل نموذجاً في تعزيز الأخوة والتلاحم بين أبناء المجتمع، وتؤكد أهمية الحوار والتفاهم في حل الخلافات واحتواء تداعيات الحوادث المؤلمة بعيداً عن التصعيد والنزاعات، لافتاً إلى أن تنازل ذوي الطفل المتوفى عن المطالبة بالديّة يجسد قيم العفو والتسامح وتغليب المصلحة العامة واستقرار المنطقة.

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ويُعد الصلح العشائري في درعا وسيلة سلميّة تعتمدها الفعاليات الاجتماعية والعشائرية لمعالجة الخلافات عبر الحوار وتقريب وجهات النظر، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي في المنطقة.

ويكتسب «الصلح الأبيض» أهمية خاصة لقيامه على التنازل والعفو من دون مقابل مادي أو دفع ديّة، بما يعكس قيم التسامح والتكافل الاجتماعي، ويساعد على احتواء الخلافات والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وكانت بلدة أم المياذن في محافظة درعا شهدت في آب الماضي إجراء صلح عشائري بين آل الرويس والمساعيد، برعاية محافظة درعا ومشاركة مجلس الصلح العام ووجهاء المحافظة والعشائر.

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