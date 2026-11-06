السورية للمعارض: العمل على إعداد خطة متكاملة لتشغيل مدينة معارض حلب

دمشق-سانا



أعلن مدير المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، أن المؤسسة تتولى بالتنسيق مع محافظة حلب والجهات المعنية، تحديد المتطلبات الفنية لقاعات العرض والمرافق التابعة لمدينة معارض حلب، وإعداد خطة متكاملة لإدارة المدينة وتشغيلها، إلى جانب وضع برنامج لاستقطاب المعارض التخصصية والفعاليات التجارية المحلية والدولية.



وأوضح حمزة في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن المشروع يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المكانة الصناعية والتجارية لمدينة حلب، وفق توجيهات الرئيس أحمد الشرع، مشيراً إلى أن المؤسسة أعلنت في نيسان 2025 توجهها نحو تطوير البنية التحتية لقطاع المعارض في المحافظات، واختارت حلب نقطة انطلاق لهذه الخطة.

منصة تتيح للصناعيين عرض منتجاتهم

أشار حمزة إلى أن الهدف من إنشاء مدينة المعارض في المحافظة، يتمثل في توفير منصة متخصصة تتيح لصناعيي حلب والمنتجين السوريين، عرض منتجاتهم أمام المشترين والموزعين من داخل سوريا وخارجها، فضلاً عن إتاحة فرص للشركات لعقد شراكات تجارية جديدة، وفتح أسواق أمام المنتجات والصادرات السورية



وثمّن مدير عام المؤسسة السورية للمعارض، جهود محافظ حلب عزام الغريب وفريق المحافظة في دفع المشروع إلى مرحلة العمل الميداني، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق خلال المراحل المقبلة.



وفي الـ 19 من شهر أيلول الماضي، بحث الرئيس أحمد الشرع إطلاق مجموعة من المشاريع في محافظة حلب، ‏تشمل التطوير العقاري، والمنشآت السياحية والصناعية، وإنشاء مدينة للمعارض، وذلك خلال اجتماع مع الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى، ‏ووزراء الزراعة باسل السويدان، والسياحة مازن الصالحاني، والأشغال العامة والإسكان ‏مصطفى عبد الرزاق، ومحافظ حلب عزام الغريب، والمدير العام لهيئة الاستثمار أحمد ‏رواد رمضان، وعدد من المسؤولين.