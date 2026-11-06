سوريا تدين الهجوم على أفراد الأمن في عمّان وتؤكد تضامنها مع الأردن



دمشق-سانا‏



أدانت سوريا بأشد العبارات الحادث الأمني الذي وقع في العاصمة الأردنية عمّان، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن العام وإصابة آخر، وتقدمت إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة، متمنية للمصاب الشفاء العاجل.



وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الجمعة، تضامن سوريا الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لجهودها في صون أمنها واستقرارها وسلامة شعبها الشقيق.



وكان عنصر أمن قد قُتل وأُصيب ضابط أمس الخميس، إثر هجوم بأداة حادة استهدفهما في العاصمة الأردنية عمّان، وأشارت نتائج التحقيقات الأولية إلى نية المهاجم وتخطيطه لتنفيذ اعتداء إرهابي يستهدف رجال الأمن العام.

