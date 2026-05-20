غوغل تعلن تحديثات واسعة لمحرك البحث بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «غوغل» عن إطلاق تحديثات شاملة لمحرك البحث الخاص بها، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة وصفت بأنها الأكبر منذ إطلاق محرك البحث قبل أكثر من ربع قرن، وذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين “Google I/O”.

وذكر موقع “تك كرانش” المتخصص بأخبار التكنولوجيا اليوم الأربعاء، أن التحديثات الجديدة تهدف إلى تحويل تجربة البحث التقليدية إلى تجربة تفاعلية ذكية، تعتمد على المحادثة الطبيعية، وتتيح للمستخدمين الحصول على إجابات وتحليلات مباشرة، بدلاً من الاكتفاء بعرض قوائم الروابط.

وتتضمن التحديثات إطلاق “وكلاء معلومات” مدعومين بالذكاء الاصطناعي، قادرين على جمع البيانات وتحليلها ومتابعة التغييرات على شبكة الإنترنت نيابة عن المستخدم، إضافة إلى إرسال تنبيهات مرتبطة بالموضوعات أو المعايير التي يحددها.

كما طورت «غوغل» صندوق البحث، ليصبح أكثر قدرة على استيعاب الاستفسارات الطويلة والمعقدة، إلى جانب تزويده بنظام متقدم لاقتراحات البحث يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويساعد المستخدمين على صياغة أسئلة أكثر دقة وتفصيلاً.

وأوضحت الشركة أن نتائج البحث ستتحول تدريجياً إلى صفحات وتجارب تفاعلية مدعومة بتقنيات “Gemini” و”Google Antigravity”، بما يتيح إنشاء أدوات مرئية وتطبيقات مصغرة مخصصة وفق احتياجات المستخدمين.

وتعتزم «غوغل» طرح النظام الجديد لجميع المستخدمين مجاناً اعتباراً من الصيف المقبل، بينما ستُتاح بعض الميزات المتقدمة، مثل أدوات إنشاء التطبيقات المصغرة ووكلاء المعلومات، لمشتركي خدمات “Google AI Pro” و”Google AI Ultra” في المرحلة الأولى.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في طريقة استخدام محركات البحث، في ظل المنافسة المتسارعة بين شركات التكنولوجيا العالمية، لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي وتوسيع حضورها في الحياة الرقمية اليومية.