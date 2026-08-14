أمريكي يحطم رقماً قياسياً في غينيس بارتداء 125 قميصاً خلال ماراثون

واشنطن-سانا

حطم العداء الأمريكي ديفيد راش رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما خاض ماراثون أيداهو للبطاطا مرتدياً 125 قميصاً في آن واحد، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 100 قميص.

وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في تقرير نشرته الأسبوع الماضي أن راش حقق الرقم خلال مشاركته في ماراثون أقيم بمدينة بويزي، عاصمة ولاية أيداهو، في 16 أيار الماضي، حيث أنهى السباق البالغ طوله 42.2 كيلومتراً خلال 5 ساعات و54 دقيقة و50 ثانية.

وقال راش، الذي حقق أكثر من 350 رقماً قياسياً موثقاً: إنه بدا خلال السباق وكأنه «حبة بطاطا»، في إشارة إلى اسم الماراثون، لكنه واجه صعوبة كبيرة بسبب ارتفاع حرارة جسمه والضغط الناجم عن ارتداء هذا العدد الكبير من القمصان.

وأوضح أن القمصان المتراكمة حول جسده جعلته يتعرق بشدة وأثرت في حركته، ولا سيما ذراعيه، فيما عانى من الإرهاق وآلام العضلات والتقرحات في قدميه، واضطر فريقه المرافق إلى تزويده بالماء والطعام وتبريد جسمه خلال السباق.

وبين أن مشاركته في تحديات الأرقام القياسية تهدف إلى إظهار أهمية الاستعداد والمثابرة والقدرة على التكيف في مواجهة الصعوبات.

وبدأ راش السباق بوزن نحو 97 كيلوغراماً، وخسر قرابة 2.6 كيلوغرام عند الوصول إلى خط النهاية، في حين امتصت القمصان كميات كبيرة من العرق، فزاد وزنها بنحو 2.7 كيلوغرام، ليصل وزنها الإجمالي إلى نحو 19.7 كيلوغراماً.

وتجاوز راش الرقم السابق الذي سجله البريطاني بريندان ماثيوز خلال ماراثون لندن عام 2024 بارتداء 100 قميص، فيما يحمل راش أيضاً الرقم القياسي لأكبر عدد من القمصان المرتداة خلال نصف ماراثون، بعدما ارتدى 137 قميصاً عام 2025.