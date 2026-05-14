الصين تطلق صاروخاً حاملاً من طراز “تشوتشيويه-2إي واي5”

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم الخميس بنجاح صاروخاً حاملاً من طراز “تشوتشيويه-2إي واي5” إلى الفضاء، من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة” شينخوا” للأنباء أن الصاروخ الحامل انطلق نحو الساعة 11 صباحاً بتوقيت بكين، حيث دخلت المرحلة الثانية من الصاروخ إلى المدار المخطط لها، لتتوج المهمة بذلك بالنجاح.

وكانت الصين أرسلت أمس الأول مجموعة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد على متن صاروخ حامل معدل من طراز “لونغ مارش-6″، ودخلت بنجاح مدارها المحدد مسبقاً.