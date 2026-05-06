دراسة: تفوق لنموذج “OpenAI o1” في تشخيص الحالات الطبية النادرة مقارنة بأطباء الطوارئ

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة Harvard University أن نموذج الذكاء الاصطناعي “o1” الذي طورته شركة OpenAI، حقق أداءً متقدماً في تشخيص الحالات الطبية المعقدة والنادرة، متفوقاً على أطباء الطوارئ في مراحل التقييم الأولي للحالات.

وذكرت مجلة Science العلمية المتخصصة في تقرير حديث، أن الدراسة التي قادها الباحث Arjun Manrai بمشاركة فريق من الباحثين في جامعة هارفارد ومراكز طبية تعليمية في بوسطن، أظهرت أن النموذج سجل دقة بلغت نحو 67 بالمئة في التشخيص الأولي، مقابل 50 إلى 55 بالمئة لدى أطباء الطوارئ.

وبيّنت النتائج أن دقة النموذج ارتفعت إلى نحو 82 بالمئة عند تزويده بمعلومات طبية إضافية، كما أظهر قدرة متقدمة على تحليل الحالات النادرة واقتراح خيارات علاجية للحالات المعقدة، ما يعكس تطوراً ملحوظاً في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تهدف إلى استبدال الأطباء، بل إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في دعم القرار الطبي وتحسين جودة الرعاية الصحية، مع ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لضمان أمان الاستخدام وتحديد الأطر التنظيمية المناسبة داخل البيئات السريرية.

وتبرز هذه الدراسة التحولات المتسارعة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع الصحي، ودورها المحتمل في رفع كفاءة التشخيص وتقليل الأخطاء الطبية، وخصوصاً في الحالات النادرة والمعقدة.