علماء روس يطورون تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى الميثانول ‏

موسكو-سانا ‏

طوّر باحثون روس تقنية جديدة لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الميثانول، الذي يُعد ‏وقوداً بديلاً ومادة أولية مهمة في الصناعات الكيميائية، وذلك بالاعتماد على الضوء ‏والمجال الكهربائي، في خطوة قد تسهم في تطوير حلول أكثر كفاءة للاستفادة من ‏انبعاثات الكربون.‏

ووفقاً لما أوردته وكالة سبوتنيك أمس الإثنين، استناداً إلى دراسة نشرتها مجلة ‏Current ‎Applied Physics، فقد أنجز فريق من الباحثين في الجامعة الوطنية للبحوث ‏الإلكترونية الروسية (‏MIET‏)، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، هذه التقنية ‏باستخدام أسلاك نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم مزودة بجسيمات نانوية من الفضة.‏

وأوضح الباحثون أن هذه المواد تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تحفّز التفاعل ‏اللازم لإنتاج الميثانول من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، مشيرين إلى أن إضافة ‏جسيمات الفضة أسهمت في زيادة إنتاج الميثانول بمقدار ثلاثة أضعاف.‏

وبيّنت نتائج الدراسة أن تطبيق مجال كهربائي بالتزامن مع الإضاءة أدى إلى رفع كفاءة ‏عملية إنتاج الميثانول إلى خمسة أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية، ما يعزز فرص ‏الاستفادة من هذه التقنية في إنتاج وقود أكثر استدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.‏

وتفتح نتائج هذه الدراسة آفاقاً جديدةً أمام تطوير تقنيات أكثر كفاءة لتحويل ثاني أكسيد ‏الكربون إلى وقود ومواد كيميائية، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة ‏البيئية وخفض الانبعاثات.‏