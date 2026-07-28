علماء روس يطورون تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى الميثانول ‏

موسكو-سانا
طوّر باحثون روس تقنية جديدة لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الميثانول، الذي يُعد وقوداً بديلاً ومادة أولية مهمة في الصناعات الكيميائية، وذلك بالاعتماد على الضوء والمجال الكهربائي، في خطوة قد تسهم في تطوير حلول أكثر كفاءة للاستفادة من انبعاثات الكربون.
ووفقاً لما أوردته وكالة سبوتنيك أمس الإثنين، استناداً إلى دراسة نشرتها مجلة Current Applied Physics، فقد أنجز فريق من الباحثين في الجامعة الوطنية للبحوث الإلكترونية الروسية (MIET)، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، هذه التقنية باستخدام أسلاك نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم مزودة بجسيمات نانوية من الفضة.
وأوضح الباحثون أن هذه المواد تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تحفّز التفاعل اللازم لإنتاج الميثانول من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، مشيرين إلى أن إضافة جسيمات الفضة أسهمت في زيادة إنتاج الميثانول بمقدار ثلاثة أضعاف.
وبيّنت نتائج الدراسة أن تطبيق مجال كهربائي بالتزامن مع الإضاءة أدى إلى رفع كفاءة عملية إنتاج الميثانول إلى خمسة أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية، ما يعزز فرص الاستفادة من هذه التقنية في إنتاج وقود أكثر استدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتفتح نتائج هذه الدراسة آفاقاً جديدةً أمام تطوير تقنيات أكثر كفاءة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود ومواد كيميائية، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات.