أرباح سامسونغ للإلكترونيات تقفز بدعم مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي

شركة سامسونغ للإلكترونيات-وكالة "يونهاب" الكورية

سيئول-سانا

ارتفعت أرباح شركة سامسونغ للإلكترونيات في الربع الأول من العام الحالي أكثر من خمسة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية عن الشركة قولها في بيان اليوم الخميس: إن صافي الأرباح للأشهر الثلاثة المنتهية في آذار بلغ 47.22 تريليون وون (31.8 مليار دولار)، مقابل 8.22 تريليونات وون في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 57.23 تريليون وون، مقارنة بـ 6.68 تريليونات وون، فيما زادت المبيعات بنسبة 69.2 بالمئة لتصل إلى 133.87 تريليون وون.

وأوضحت الشركة أن هذا الأداء القياسي يعود إلى ارتفاع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ذات الهوامش الربحية العالية، إلى جانب صعود أسعار الذواكر، إضافة إلى تأثير تراجع قيمة الوون أمام الدولار.

وتوقعت الشركة استمرار الأداء القوي خلال الربع الثاني، مدفوعاً بزيادة استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

