كوريا الجنوبية وديب مايند تطلقان تعاوناً في الذكاء الاصطناعي

سيئول-سانا

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية إبرام شراكة مع غوغل ديب مايند، المختبر البحثي التابع لشركة ألفابت، لتنفيذ مشروع للابتكار العلمي والتكنولوجي قائم على الذكاء الاصطناعي.

وذكرت “يونهاب” أن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات وقعت مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي للمختبر ديميس هاسابيس، تتضمن التعاون في الأبحاث المشتركة، وتنمية الكفاءات، وتعزيز الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاق، سيعمل الجانبان على تطوير مشاريع بحثية في مجالات متعددة تشمل علوم الحياة والمناخ والتكنولوجيا، إلى جانب تبادل الباحثين وتعزيز البنية التحتية البحثية، ضمن مشروع حكومي يركز على الذكاء الاصطناعي.

كما يشمل التعاون إنشاء برامج لتدريب الكفاءات المحلية للعمل في “ديب مايند”، وتوسيع الشراكات مع الأوساط الأكاديمية والباحثين والشركات الناشئة، وذلك بإنشاء حرم جامعي للذكاء الاصطناعي في كوريا.

وتأتي هذه الشراكة في سياق تسارع الاستثمارات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع توجه الدول إلى توظيفها في مجالات البحث العلمي والتطبيقات الصناعية.

ويعد مختبر غوغل ديب مايند من أبرز الجهات العالمية في هذا المجال، إذ طور برنامج ألفا غو الذي شكّل نقطة تحول في تطور الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إسهاماته في أبحاث التنبؤ بالبنى البروتينية.