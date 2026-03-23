الصين تطوّر نظاماً للتحكم بالروبوتات عبر الحوسبة الفضائية

بكين-سانا

نجح علماء صينيون في تطوير منظومة متقدمة تتيح التحكم بروبوت بشري عبر الحوسبة الفضائية ومعالجة البيانات في المدار، ما يشكل خطوة مهمة نحو تشغيل الأنظمة الذاتية بكفاءة أعلى وعلى نطاق عالمي.

وبحسب ما أورده الموقع الأمريكي “إنترستينغ إنجنيرينغ” المتخصص في أخبار الابتكار والهندسة، فقد تم تطوير هذا الابتكار بالتعاون بين الشركة الصينية “غوه شينغ” لتكنولوجيا الفضاء وجامعة “شنغهاي جياو تونغ”، حيث جرى دمج نموذج لغوي كبير مع قدرات حوسبة مدارية ضمن نظام تحكم مغلق الحلقة، ما أتاح تنفيذ التجربة بنجاح في بيئة الفضاء.

ويعتمد النظام على إرسال أوامر صوتية من الأرض إلى مجموعة أقمار صناعية، حيث تتم معالجتها داخل الفضاء باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي متطور يقوم بعمليات الاستدلال واتخاذ القرار، قبل إعادة التعليمات إلى الأرض لتحويلها إلى حركات دقيقة ينفذها الروبوت، ما يختصر زمن الاستجابة ويزيد من كفاءة الأداء حتى في البيئات التي تفتقر إلى بنى تحتية اتصالية متقدمة.

ويأتي هذا التطور في ظل تسارع الأبحاث العالمية في مجال الحوسبة الفضائية، التي تهدف إلى تجاوز قيود الشبكات الأرضية وتوفير قدرات معالجة متقدمة في أي مكان على الكوكب، الأمر الذي يعزز من إمكانات تشغيل الروبوتات والمركبات الذاتية والطائرات المسيرة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البيئات الصعبة والنائية.