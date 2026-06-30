الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية في 5 أعوام

عواصم-سانا

بدأت الأسهم الأوروبية معاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع وتتجه صوب تحقيق أكبر مكاسب فصلية في أكثر من خمس سنوات، مدعومة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ومؤشرات ‌تراجع التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.6 بالمئة إلى 639.77 نقطة، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الثالثة على التوالي، حيث ارتفع 9.7 بالمئة خلال هذا الربع، وهو أقوى أداء ⁠فصلي له منذ تشرين الأول 2020.

كما ارتفع المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا 1.7 بالمئة، وهو في طريقه نحو تحقيق أقوى مكاسب فصلية منذ تشرين الأول 2001، ما يؤكد الطلب القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كما أن هذا القطاع في طريقه ليتجاوز أداء نظيره في وول ستريت هذا الشهر وفي هذا الربع.

وارتفع سهم شركة إيه.إس.إم.إل لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 3.33 بالمئة، ⁠في حين صعد سهما إس.تي مايكروإلكترونيكس ثلاثة بالمئة وشركة إنفنيون 2.7 بالمئة.

وسهم شركة سيمنس إنرجي صعد أيضاً خمسة بالمئة بعد أن أكدت الشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي اتجاهات الطلب القوية خلال مؤتمر أرباحها ⁠الفصلي الذي عقد قبل إغلاق السوق أمس الإثنين.

بدوره قفز سهم شركة أبيفاكس بأكثر من 20 ⁠بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الأدوية عن نتائج إيجابية لدراستها حول عقار أوبيفازيمود، وارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية بشكل عام 0.9 بالمئة.

وكانت الأسهم الأوروبية، استقرت أمس الإثنين مدعومةً بالمكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا، وذلك مع ترقب المستثمرين لآفاق وقف إطلاق النار الهش ‌في الشرق الأوسط، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إنهاء أحدث جولة من أعمالهما القتالية.