الصين تطلق مبادرة عالمية جديدة للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم الخميس مبادرة عالمية لتعزيز التعاون في صناعة التكنولوجيا النووية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لتطبيق التكنولوجيا النووية المنعقد حالياً في بكين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن “الجمعية الصينية للنظائر المشعة والإشعاعات” أطلقت المبادرة الجديدة، التي تحمل اسم “مبادرة البناء المشترك لنظام إيكولوجي صناعي دولي مفتوح وشامل وذي منفعة عالمية ومربح للجميع لتطبيقات التكنولوجيا النووية” .

وتدعو المبادرة المنظمات الدولية والهيئات الصناعية والباحثين والشركات، إلى توحيد الجهود من أجل الاستخدام السلمي والشامل للتكنولوجيا النووية، مع السعي إلى تعزيز نوع جديد من التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتنمية المشتركة.

وتهدف المبادرة أيضاً إلى استكشاف سبل جديدة للتعاون العالمي والحفاظ على نظام إيكولوجي صناعي مستقر ومفتوح وآمن، وتبادل الخبرات الإنمائية، والتصدي للتحديات المشتركة، وتوفير حلول مبتكرة للتنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي.

وحضر المؤتمر أكثر من 400 ممثل من أكثر من 20 دولة من بينها الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.