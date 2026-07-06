واتساب يوسع دعم الأجهزة اللوحية ويتيح استخدامه كجهاز رئيسي على iPad

واشنطن-سانا

يعمل تطبيق المراسلة الفورية واتساب على تحسين تجربة الاستخدام على الأجهزة اللوحية من خلال مجموعة من التحديثات الجديدة، تهدف إلى تعزيز استقلالية التطبيق على الشاشات الكبيرة، وتبسيط إعداد الحسابات.

ووفقاً لما أورده موقع WABetaInfo المتخصص بمتابعة تحديثات تطبيق واتساب أول أمس، بدأ التطبيق اختبار ميزة تتيح لمستخدمي أجهزة iPad تشغيله كجهاز أساسي لأول مرة، بحيث يمكن تسجيل الدخول مباشرة باستخدام رقم الهاتف واستلام رمز التحقق دون الحاجة لربطه بهاتف آيفون كما كان معمولاً به سابقاً.

وتشكل هذه الخطوة تحولاً عن وضع “الأجهزة المرتبطة” (Companion Mode)، الذي كان يفرض بعض القيود على ميزات مثل مشاركة الموقع المباشر وقوائم البث، إضافةً إلى احتمال انقطاع الاتصال عند توقف الهاتف الأساسي لفترة طويلة.

وفي السياق ذاته، يختبر واتساب واجهة إعداد جديدة لأجهزة أندرويد اللوحية تتيح للمستخدمين خيارين عند إعداد التطبيق، إما ربط الجهاز بحساب موجود أو نقل الحساب ليصبح الجهاز اللوحي الجهاز الأساسي، في خطوة تهدف إلى تبسيط عملية الإعداد وجمع الخيارات في شاشة واحدة.

وتسمح ميزة نقل الحساب باعتماد الجهاز اللوحي منصة رئيسية للتطبيق مع الاحتفاظ بالمحادثات عبر النسخ الاحتياطية السحابية، على أن يتم تسجيل الخروج تلقائياً من الهاتف السابق، مع إمكانية إعادة ربطه لاحقاً كجهاز مرافق.

وبدأت هذه التحديثات بالوصول إلى عدد محدود من المستخدمين ضمن مراحل تجريبية، في حين لم تعلن الشركة بعد عن موعد الإطلاق الرسمي لجميع المستخدمين.