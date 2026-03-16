روبوت بريطاني يسجل رقماً قياسياً عالمياً في حل مكعب روبيك

لندن-سانا

سجل روبوت طوره شقيقان بريطانيان، رقماً قياسياً عالمياً في حل مكعب الألغاز الشهير “روبيك”، بعدما تمكن من حل مكعب من نوع 4×4 خلال 45.3 ثانية فقط، متجاوزاً رقماً قياسياً ظل صامداً لأكثر من عشر سنوات، في إنجاز جديد في مجال تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع Interesting Engineering المتخصص في أخبار التكنولوجيا والهندسة، أن الروبوت الذي صممه الشقيقان ماثيو وتوماس بيدن حاز اعتراف موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد نجاحه في حل المكعب بسرعة قياسية، وذلك ضمن مشروع تقني جمع بين البرمجة والهندسة الميكانيكية.

وعمل ماثيو على تطوير البرمجيات ونظام التحكم، حيث صمم الخوارزميات القادرة على تحليل المكعب وتحديد التسلسل الأمثل للحركات اللازمة لحله، في حين تولى توماس تصميم الأجزاء الميكانيكية للروبوت وإنتاج عدد منها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويعتمد الروبوت على إطار مركزي يثبت المكعب في مكانه، إلى جانب أربعة أذرع ميكانيكية موزعة حوله، بحيث تتولى كل ذراع تدوير طبقات مختلفة من المكعب بدقة عالية، وبعد مسح المكعب وتحديد نمطه، يقوم النظام بحساب أسرع طريقة للحل عبر خوارزميات مبرمجة مسبقاً، ثم ينفذ سلسلة سريعة من الحركات الدورانية حتى تصبح أوجه المكعب مصطفة بشكل كامل.

وخلال الاختبار النهائي تحركت الأذرع الميكانيكية بسرعة وانسيابية لتنفيذ الحركات المطلوبة، ليتمكن الروبوت من حل اللغز خلال ثوانٍ معدودة وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد.

وأشار مطورو المشروع إلى أن الوصول إلى هذا الإنجاز، لم يكن من المحاولة الأولى، إذ سبقه عدد من التجارب التي جرى خلالها تحسين سرعة الروبوت ودقة حركته، قبل أن ينجح في تحقيق النتيجة النهائية.

وبدأت فكرة الروبوت كمشروع طلابي أثناء دراسة الشقيقين في جامعة بريستول البريطانية، قبل أن يتطور لاحقاً إلى نظام روبوتي متكامل قادر على تسجيل رقم قياسي عالمي في حل مكعب روبيك.