«ميتا» تطلق أدوات ذكاء اصطناعي لتعزيز الحماية من الاحتيال على فيسبوك وماسنجر

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا إطلاق أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز حماية المستخدمين على منصتي فيسبوك وماسنجر، بهدف كشف الحسابات والرسائل المشبوهة وتنبيه المستخدمين قبل وقوعهم ضحية لعمليات الاحتيال الرقمي.

وذكر موقع Digital Trends التقني، أن الميزات الجديدة صُممت للكشف المبكر عن محاولات الاحتيال، من بينها إرسال تحذيرات عند تلقي طلبات صداقة من حسابات مريبة أو رسائل غير مرغوب فيها مثل عروض العمل المشبوهة، إضافة إلى توفير خيارات لفحص المحادثة أو حظر الحساب أو الإبلاغ عنه.

وأكدت “ميتا” أن الأدوات الجديدة ستزيد فرص حماية المستخدمين من الاحتيال الرقمي، رغم أنها لا تضمن الوقاية الكاملة، لكنها تشكل خطوة مهمة لتعزيز سلامة الأشخاص على منصاتها.

وكانت الشركة أغلقت أكثر من 10.9 ملايين حساب مرتبط بمراكز احتيال وأزالت 159مليون إعلان احتيالي خلال العام الماضي.