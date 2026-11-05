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قطر والكويت تدينان محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي

ministry of foreign affairs2 1651482470 قطر والكويت تدينان محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي
مبنى وزارة الخارجية القطرية-الدوحة

عواصم-سانا‏

أدانت قطر والكويت، اليوم الخميس، محاولة ميليشيا الحوثي استهداف منطقة المدينة المنورة ‏في المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي، مؤكدتين تضامنهما مع المملكة ودعمهما ‏الإجراءات المتخذة لحماية أمنها وسيادتها.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس” : “إن المحاولة تمثل استفزازاً ‏لمشاعر المسلمين واستهتاراً بأرواح المدنيين وانتهاكاً لسيادة المملكة”، مؤكدة تضامن الدوحة ‏الكامل مع الرياض ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على ‏أمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.

وأضافت الوزارة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول ‏مجلس التعاون الخليجي.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، رفضها القاطع ‏لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادتها وخرقاً ‏للقانون الدولي والإنساني، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

وجددت الوزارة تضامن الكويت المطلق مع السعودية ودعمها الإجراءات التي تتخذها لصون ‏سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة الدفاعات الجوية ‏السعودية وكفاءتها في التصدي لهذه الاعتداءات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن بوقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير ‏صاروخ ‏باليتسي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة المدينة المنورة.

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