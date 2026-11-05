قطر والكويت تدينان محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي

عواصم-سانا‏

أدانت قطر والكويت، اليوم الخميس، محاولة ميليشيا الحوثي استهداف منطقة المدينة المنورة ‏في المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي، مؤكدتين تضامنهما مع المملكة ودعمهما ‏الإجراءات المتخذة لحماية أمنها وسيادتها.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس” : “إن المحاولة تمثل استفزازاً ‏لمشاعر المسلمين واستهتاراً بأرواح المدنيين وانتهاكاً لسيادة المملكة”، مؤكدة تضامن الدوحة ‏الكامل مع الرياض ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على ‏أمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.

وأضافت الوزارة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول ‏مجلس التعاون الخليجي.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، رفضها القاطع ‏لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادتها وخرقاً ‏للقانون الدولي والإنساني، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

وجددت الوزارة تضامن الكويت المطلق مع السعودية ودعمها الإجراءات التي تتخذها لصون ‏سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة الدفاعات الجوية ‏السعودية وكفاءتها في التصدي لهذه الاعتداءات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن بوقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير ‏صاروخ ‏باليتسي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة المدينة المنورة.