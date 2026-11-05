قطر والإمارات تبحثان خفض التصعيد بالمنطقة وتعزيز التنسيق المشترك

الدوحة-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”: إن الجانبين استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وبحثا آفاق التنسيق المشترك في ضوء التطورات الإقليمية.
وأكد الوزير القطري دعم بلاده للجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
وكان وزير الخارجية القطري بحث أمس الأول في اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تطورات الأوضاع بالمنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.