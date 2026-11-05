قطر والإمارات تبحثان خفض التصعيد بالمنطقة وتعزيز التنسيق المشترك

الدوحة-سانا‏

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع ‏نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال ‏هاتفي اليوم الخميس، آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد ‏وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

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وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”: إن الجانبين ‏استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وبحثا آفاق التنسيق المشترك في ‏ضوء التطورات الإقليمية.‏

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وأكد الوزير القطري دعم بلاده للجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل ‏يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.‏

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وكان وزير الخارجية القطري بحث أمس الأول في اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية ‏السعودية ومصر وتركيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ‏تطورات الأوضاع بالمنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن ‏والاستقرار فيها.‏