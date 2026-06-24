دراسة: التعرض لأشعة الشمس صيفاً قد لا يكفي للوقاية من نقص فيتامين د

لندن-سانا

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة نيوكاسل البريطانية أن التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف قد لا يكون كافياً للحفاظ على مستويات مناسبة من فيتامين د لدى العديد من الأشخاص، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقصه، وفي مقدمتها كبار السن.

ووفقاً لما أورده موقع “سينس ديلي” العلمي اليوم الأربعاء، استندت الدراسة إلى تحليل مستويات فيتامين د لدى نحو 300 شخص يقيمون في شمال بريطانيا، حيث أظهرت النتائج استمرار ارتفاع معدلات النقص على مدار العام، من دون تسجيل تحسن ملحوظ خلال أشهر الصيف كما هو شائع.

وأوضح الباحثون أن أكثر من نصف المشاركين من كبار السن كانوا يعانون من نقص فيتامين د، مشيرين إلى أن التعرض لأشعة الشمس وحده قد لا يؤمّن الكميات اللازمة من هذا الفيتامين في المناطق الشمالية.

وأكد البروفيسور برنارد كورف، أستاذ التغذية البشرية والصحة في جامعة نيوكاسل وأحد المشرفين على الدراسة، أن النتائج تبرز أهمية اعتماد وسائل أكثر استدامة للحفاظ على مستويات صحية من فيتامين د طوال العام، وخاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات المرتبطة بنقصه.

ودعا الباحثون إلى تعزيز التدابير الصحية الوقائية عبر تقديم إرشادات أوضح بشأن أهمية فيتامين د، وإجراء فحوص دورية لمستوياته، واللجوء إلى المكملات الغذائية عند الحاجة، بما يسهم في الحد من الآثار الصحية الناجمة عن نقصه.

ويُعد فيتامين د من العناصر الأساسية لصحة العظام والأسنان ودعم وظائف الجهاز المناعي، ويحصل الجسم عليه بصورة رئيسية من التعرض لأشعة الشمس، إضافة إلى بعض الأغذية والمكملات الغذائية.