لجنة الثقافة والتراث في مجلس الشعب تناقش تشريعات تطوير الدراما السورية

دمشق-سانا



ناقشت لجنة الثقافة والتراث في مجلس الشعب، برئاسة الدكتور طارق سلو، مع وفد من اللجنة الوطنية للدراما التابعة لوزارة الإعلام، واقع الدراما السورية والتحديات القانونية التي تواجهها، والاستراتيجيات المقترحة لتطويرها وتعزيز دورها الثقافي.

وذكر المجلس، اليوم الخميس، أن اللجنة ناقشت أيضاً التشريعات التي يمكن أن تسهم في دعم هذه الصناعة، بما يعكس طبيعة المجتمع السوري ودور الصورة في تقديم الهوية السورية الحضارية.



وقدمت لجنة الدراما إحاطة مفصلة عن طبيعة عملها وعن واقع الدراما السورية.



وكانت اللجنة ناقشت خطة عملها أمس الأربعاء، للتواصل مع الجهات ‏الحكومية المعنية، بهدف تطوير التشريعات والقوانين الناظمة للإنتاج الثقافي وعمل المؤسسات ‏الثقافية.‏



وتشكلت لجنة الثقافة والتراث والتنوع الثقافي في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 ‏لعام 2026، الصادر عن رئيس مجلس الشعب، والمتضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة ‏ورؤسائها ونوابهم.‏