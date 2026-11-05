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لجنة الثقافة والتراث في مجلس الشعب تناقش تشريعات تطوير الدراما السورية

IMG 1537 لجنة الثقافة والتراث في مجلس الشعب تناقش تشريعات تطوير الدراما السورية
لجنة الثقافة بمجلس الشعب تبحث مع اللجنة الوطنية للدراما معوقات الإنتاج والتشريعات القانونية-دمشق-5-11-2026-سانا

 دمشق-سانا
 
ناقشت لجنة الثقافة والتراث في مجلس الشعب، برئاسة الدكتور طارق سلو، مع وفد من اللجنة الوطنية للدراما التابعة لوزارة الإعلام، واقع الدراما السورية والتحديات القانونية التي تواجهها، والاستراتيجيات المقترحة لتطويرها وتعزيز دورها الثقافي.

IMG 1545 لجنة الثقافة والتراث في مجلس الشعب تناقش تشريعات تطوير الدراما السورية

وذكر المجلس، اليوم الخميس، أن اللجنة ناقشت أيضاً التشريعات التي يمكن أن تسهم في دعم هذه الصناعة، بما يعكس طبيعة المجتمع السوري ودور الصورة في تقديم الهوية السورية الحضارية.

وقدمت لجنة الدراما إحاطة مفصلة عن طبيعة عملها وعن واقع الدراما السورية.
 
وكانت اللجنة ناقشت خطة عملها أمس الأربعاء، للتواصل مع الجهات ‏الحكومية المعنية، بهدف تطوير التشريعات والقوانين الناظمة للإنتاج الثقافي وعمل المؤسسات ‏الثقافية.‏
 
وتشكلت لجنة الثقافة والتراث والتنوع الثقافي في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 ‏لعام 2026، الصادر عن رئيس مجلس الشعب، والمتضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة ‏ورؤسائها ونوابهم.‏

IMG 1541 لجنة الثقافة والتراث في مجلس الشعب تناقش تشريعات تطوير الدراما السورية
IMG 1543 لجنة الثقافة والتراث في مجلس الشعب تناقش تشريعات تطوير الدراما السورية
IMG 1544 لجنة الثقافة والتراث في مجلس الشعب تناقش تشريعات تطوير الدراما السورية
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