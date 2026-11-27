دمشق-سانا
تتحول الطائرات المسيّرة المسلحة إلى أحد أبرز مصادر التهديد للمدنيين في مناطق النزاعات حول العالم، مع اتساع استخدامها وانخفاض تكلفتها وتطور قدراتها التقنية، ماجعلها أداة عسكرية متاحة على نطاق واسع، ووسّع دائرة مخاطرها لتشمل المدن والبلدات والمرافق الحيوية والتجمعات السكانية.
ولم يعد خطر هذه الطائرات مقتصراً على ساحات القتال التقليدية، بل بات يفرض واقعاً يومياً قاسياً على السكان في مناطق عدة من العالم ولا سيما في مناطق التوترات الأمنية والحروب، حيث تحولت أصوات محركاتها إلى مصدر دائم للخوف، وأصبحت مراقبة السماء والبحث عن أماكن للاختباء جزءاً من حياة المدنيين.
انتشار متسارع وتطور في القدرات
ووفقاً لتقرير نشرته هيئة الإذاعة الأسترالية، ارتفعت هجمات الطائرات المسيّرة عالمياً بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى زيادة بلغت نحو 4000 بالمئة بين عامي 2020 و2024، في مؤشر على التحول المتسارع في طبيعة النزاعات المسلحة.
وأسهمت الحرب الروسية الأوكرانية في تسريع انتشار هذا النوع من الأسلحة، ولا سيما الطائرات رباعية المراوح المزودة بمتفجرات، والتي تُعرف بطائرات الرؤية من منظور الشخص الأول (FPV)، وتتميز بانخفاض تكلفتها وإمكانية تعديلها لتناسب مهام الاستطلاع والهجوم.
وتطورت هذه الطائرات من أجهزة تجارية صغيرة تُستخدم في السباقات والهوايات إلى وسائل قتالية قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة من مسافات بعيدة، كما أُدخلت عليها تقنيات اتصال عبر كابلات الألياف الضوئية، بما يقلل إمكانية التشويش الإلكتروني عليها ويوسع نطاق استخدامها.
وتشير تقديرات نقلها التقرير إلى أن روسيا وأوكرانيا تتجهان إلى إنتاج نحو ثمانية ملايين طائرة من هذا النوع لكل منهما خلال العام الجاري، في انعكاس لحجم الاعتماد المتزايد عليها في العمليات العسكرية.
نشاط متصاعد في الشرق الأوسط
وفي الشرق الأوسط، برزت الطائرات المسيّرة كأحد أبرز أسلحة الهجمات العابرة للحدود، إذ تعرضت دول الخليج العربي خلال الأشهر الماضية لهجمات متكررة، ولا سيما من قبل إيران وميليشيا الحوثي في اليمن.
واستهدفت هجمات ميليشيا الحوثي منشآت نفطية ومواقع عسكرية ومدنية في السعودية والإمارات، فيما شهدت دول الخليج منذ اندلاع الحرب الأمريكية – الإيرانية في شباط الماضي موجة واسعة من الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، طالت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إضافة للأردن والعراق، واستهدفت منشآت حيوية ومطارات ومواقع للطاقة، فيما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أعداداً كبيرة منها.
ووفق تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، أطلقت إيران أكثر من 6700 صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه دول المجلس بين 28 شباط و17 أيار 2026، في مؤشر على اتساع نطاق استخدام هذه الأسلحة في الصراعات الإقليمية.
المدنيون في دائرة الاستهداف
وفي السودان، باتت الطائرات المسيّرة عنصراً رئيسياً في مسار الحرب، مع امتداد هجماتها إلى مخيمات النزوح والمنازل وشبكات الكهرباء والمستشفيات ومرافق البنية التحتية، ما زاد المخاطر التي يواجهها السكان حتى في المناطق التي كانت بعيدة نسبياً عن المواجهات.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة الواردة في التقرير، قُتل 2230 مدنياً في السودان منذ بداية العام الجاري، وكانت ضربات الطائرات المسيّرة مسؤولة عن نحو ثلاثة أرباع هذه الحصيلة، فيما سُجلت مئات الوفيات المرتبطة بها خلال شهر تشرين الأول الماضي.
ولا يقتصر هذا التهديد على السودان وأوكرانيا، والخليج العربي، ففي جنوب لبنان أصبحت أصوات الطائرات المسيّرة جزءاً من الحياة اليومية للسكان، مع تصاعد استخدامها على طول الحدود بشكل متبادل بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، فيما تشهد كولومبيا توسعاً في ظل لجوء الجماعات المسلحة إليها، حيث تضاعفت الهجمات عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.
وفي قطاع غزة، أثار استخدام الاحتلال الإسرائيلي الطائرات رباعية المراوح المسلحة مخاوف حقوقية وإنسانية واسعة، وسط تقارير عن استخدامها في استهداف مدنيين، بينهم أطفال، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن مدى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والضمانات اللازمة لحماية السكان.
الذكاء الاصطناعي يزيد المخاوف
ولا تتوقف المخاطر عند الانتشار الواسع للطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، بل تتزايد مع إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الرؤية الآلية إليها، ما يمنح بعضها قدرات متقدمة على التعرف إلى الأهداف وملاحقتها وتنفيذ الهجمات بصورة أكثر استقلالية عن المشغل البشري.
ويحذر خبراء عسكريون من أن هذا التطور قد يزيد صعوبة تحديد المسؤولية عن الهجمات، ويطرح تحديات إضافية تتعلق بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ولا سيما عند استخدام هذه الأنظمة في مناطق مكتظة بالسكان.
كما أن انتشار التكنولوجيا العسكرية منخفضة التكلفة، وإمكانية تصنيع الطائرات المسيّرة وتعديلها محلياً، يجعلان الحد من انتقالها واستخدامها أكثر تعقيداً، في ظل تعدد الجهات المنتجة والمشغلة وتداخل خطوط الإمداد.
دعوات دولية إلى ضوابط صارمة
وأمام هذا التوسع، تتزايد الدعوات الدولية لوضع قواعد ملزمة تنظم استخدام الطائرات المسيّرة المسلحة وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، وتضمن وجود رقابة بشرية فعالة على القرارات المتعلقة باستهداف الأهداف.
وفي هذا السياق، ناقش ممثلو 128 دولة طرفاً في “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة” قبل أيام، في مقر المنظمة بجنيف، مسألة السماح للأنظمة المعروفة بـ”الروبوتات القاتلة” باتخاذ قرارات القتل بصورة مستقلة، وسط تأييد غالبية الدول فرض قيود على الأسلحة ذاتية التشغيل، مقابل معارضة دول أخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة.
إلا أن المحادثات انتهت إلى تمديد النقاشات حتى عام 2028، دون التوصل إلى اتفاق دولي ملزم، وسط خلافات بشأن طبيعة القيود المطلوبة.
ولا توجد حتى الآن معاهدة دولية مخصصة تحظر الطائرات المسيّرة المسلحة بصورة شاملة، لكنها تخضع للقواعد العامة للقانون الدولي الإنساني، التي تلزم أطراف النزاعات بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين أو الحد منه.
وترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يظل خاضعاً لهذه المبادئ، فيما يحذر خبراء من أن التطور التقني المتسارع يفرض مراجعة الضوابط وآليات المساءلة بما يتناسب مع طبيعة التهديدات الجديدة.
ومع استمرار تطوير هذه التقنيات وتراجع تكلفة إنتاجها، تتزايد المخاوف من تحول الطائرات المسيّرة المسلحة إلى سلاح واسع الانتشار يصعب احتواء تداعياته، لتصبح حماية المدنيين ووضع قواعد دولية واضحة لاستخدامها أحد أبرز التحديات الإنسانية والقانونية في النزاعات المعاصرة.