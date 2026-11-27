دمشق-سانا‏

تتحول الطائرات المسيّرة المسلحة إلى أحد أبرز مصادر التهديد للمدنيين في مناطق ‏النزاعات حول العالم، مع اتساع استخدامها وانخفاض تكلفتها وتطور قدراتها التقنية، ‏ماجعلها أداة عسكرية متاحة على نطاق واسع، ووسّع دائرة مخاطرها لتشمل المدن ‏والبلدات والمرافق الحيوية والتجمعات السكانية.‏

ولم يعد خطر هذه الطائرات مقتصراً على ساحات القتال التقليدية، بل بات يفرض ‏واقعاً يومياً قاسياً على السكان في مناطق عدة من العالم ولا سيما في مناطق التوترات ‏الأمنية والحروب، حيث تحولت أصوات محركاتها إلى مصدر دائم للخوف، وأصبحت ‏مراقبة السماء والبحث عن أماكن للاختباء جزءاً من حياة المدنيين.‏

انتشار متسارع وتطور في القدرات

ووفقاً لتقرير نشرته هيئة الإذاعة الأسترالية، ارتفعت هجمات الطائرات المسيّرة عالمياً ‏بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى زيادة بلغت نحو ‌‏4000 بالمئة بين عامي 2020 و2024، في مؤشر على التحول المتسارع في ‏طبيعة النزاعات المسلحة.‏

وأسهمت الحرب الروسية الأوكرانية في تسريع انتشار هذا النوع من الأسلحة، ولا سيما ‏الطائرات رباعية المراوح المزودة بمتفجرات، والتي تُعرف بطائرات الرؤية من منظور ‏الشخص الأول (‏FPV‏)، وتتميز بانخفاض تكلفتها وإمكانية تعديلها لتناسب مهام ‏الاستطلاع والهجوم.‏

وتطورت هذه الطائرات من أجهزة تجارية صغيرة تُستخدم في السباقات والهوايات إلى ‏وسائل قتالية قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة من مسافات بعيدة، كما أُدخلت عليها ‏تقنيات اتصال عبر كابلات الألياف الضوئية، بما يقلل إمكانية التشويش الإلكتروني ‏عليها ويوسع نطاق استخدامها.‏

وتشير تقديرات نقلها التقرير إلى أن روسيا وأوكرانيا تتجهان إلى إنتاج نحو ثمانية ‏ملايين طائرة من هذا النوع لكل منهما خلال العام الجاري، في انعكاس لحجم الاعتماد ‏المتزايد عليها في العمليات العسكرية.‏

نشاط متصاعد في الشرق الأوسط

وفي الشرق الأوسط، برزت الطائرات المسيّرة كأحد أبرز أسلحة الهجمات العابرة ‏للحدود، إذ تعرضت دول الخليج العربي خلال الأشهر الماضية لهجمات متكررة، ولا ‏سيما من قبل إيران وميليشيا الحوثي في اليمن. ‏

واستهدفت هجمات ميليشيا الحوثي منشآت نفطية ومواقع عسكرية ومدنية في السعودية ‏والإمارات، فيما شهدت دول الخليج منذ اندلاع الحرب الأمريكية – الإيرانية في شباط ‏الماضي موجة واسعة من الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، طالت ‏الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إضافة للأردن والعراق، واستهدفت ‏منشآت حيوية ومطارات ومواقع للطاقة، فيما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أعداداً ‏كبيرة منها. ‏

ووفق تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، أطلقت إيران أكثر من 6700 صاروخ ‏وطائرة مسيّرة باتجاه دول المجلس بين 28 شباط و17 أيار 2026، في مؤشر على ‏اتساع نطاق استخدام هذه الأسلحة في الصراعات الإقليمية. ‏

المدنيون في دائرة الاستهداف

وفي السودان، باتت الطائرات المسيّرة عنصراً رئيسياً في مسار الحرب، مع امتداد ‏هجماتها إلى مخيمات النزوح والمنازل وشبكات الكهرباء والمستشفيات ومرافق البنية ‏التحتية، ما زاد المخاطر التي يواجهها السكان حتى في المناطق التي كانت بعيدة نسبياً ‏عن المواجهات.‏

وبحسب أرقام الأمم المتحدة الواردة في التقرير، قُتل 2230 مدنياً في السودان منذ ‏بداية العام الجاري، وكانت ضربات الطائرات المسيّرة مسؤولة عن نحو ثلاثة أرباع ‏هذه الحصيلة، فيما سُجلت مئات الوفيات المرتبطة بها خلال شهر تشرين الأول ‏الماضي.‏

ولا يقتصر هذا التهديد على السودان وأوكرانيا، والخليج العربي، ففي جنوب لبنان ‏أصبحت أصوات الطائرات المسيّرة جزءاً من الحياة اليومية للسكان، مع تصاعد ‏استخدامها على طول الحدود بشكل متبادل بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، فيما تشهد ‏كولومبيا توسعاً في ظل لجوء الجماعات المسلحة إليها، حيث تضاعفت الهجمات عدة ‏مرات خلال السنوات الأخيرة.‏

وفي قطاع غزة، أثار استخدام الاحتلال الإسرائيلي الطائرات رباعية المراوح المسلحة ‏مخاوف حقوقية وإنسانية واسعة، وسط تقارير عن استخدامها في استهداف مدنيين، ‏بينهم أطفال، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن مدى الالتزام بقواعد القانون ‏الدولي الإنساني والضمانات اللازمة لحماية السكان.‏

الذكاء الاصطناعي يزيد المخاوف

ولا تتوقف المخاطر عند الانتشار الواسع للطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، بل تتزايد ‏مع إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الرؤية الآلية إليها، ما يمنح بعضها ‏قدرات متقدمة على التعرف إلى الأهداف وملاحقتها وتنفيذ الهجمات بصورة أكثر ‏استقلالية عن المشغل البشري.‏

ويحذر خبراء عسكريون من أن هذا التطور قد يزيد صعوبة تحديد المسؤولية عن ‏الهجمات، ويطرح تحديات إضافية تتعلق بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ولا ‏سيما عند استخدام هذه الأنظمة في مناطق مكتظة بالسكان.‏

كما أن انتشار التكنولوجيا العسكرية منخفضة التكلفة، وإمكانية تصنيع الطائرات ‏المسيّرة وتعديلها محلياً، يجعلان الحد من انتقالها واستخدامها أكثر تعقيداً، في ظل ‏تعدد الجهات المنتجة والمشغلة وتداخل خطوط الإمداد.‏

دعوات دولية إلى ضوابط صارمة

وأمام هذا التوسع، تتزايد الدعوات الدولية لوضع قواعد ملزمة تنظم استخدام الطائرات ‏المسيّرة المسلحة وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، وتضمن وجود رقابة بشرية فعالة على ‏القرارات المتعلقة باستهداف الأهداف.‏

وفي هذا السياق، ناقش ممثلو 128 دولة طرفاً في “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة ‏بأسلحة تقليدية معينة” قبل أيام، في مقر المنظمة بجنيف، مسألة السماح للأنظمة ‏المعروفة بـ”الروبوتات القاتلة” باتخاذ قرارات القتل بصورة مستقلة، وسط تأييد غالبية ‏الدول فرض قيود على الأسلحة ذاتية التشغيل، مقابل معارضة دول أخرى، في ‏مقدمتها الولايات المتحدة.

إلا أن المحادثات انتهت إلى تمديد النقاشات حتى عام 2028، دون التوصل إلى ‏اتفاق دولي ملزم، وسط خلافات بشأن طبيعة القيود المطلوبة.‏

ولا توجد حتى الآن معاهدة دولية مخصصة تحظر الطائرات المسيّرة المسلحة بصورة ‏شاملة، لكنها تخضع للقواعد العامة للقانون الدولي الإنساني، التي تلزم أطراف ‏النزاعات بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق ‏الأذى بالمدنيين أو الحد منه.‏

وترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يظل خاضعاً ‏لهذه المبادئ، فيما يحذر خبراء من أن التطور التقني المتسارع يفرض مراجعة ‏الضوابط وآليات المساءلة بما يتناسب مع طبيعة التهديدات الجديدة.‏

ومع استمرار تطوير هذه التقنيات وتراجع تكلفة إنتاجها، تتزايد المخاوف من تحول ‏الطائرات المسيّرة المسلحة إلى سلاح واسع الانتشار يصعب احتواء تداعياته، لتصبح ‏حماية المدنيين ووضع قواعد دولية واضحة لاستخدامها أحد أبرز التحديات الإنسانية ‏والقانونية في النزاعات المعاصرة.‏