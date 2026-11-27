مسقط-سانا
أدانت سلطنة عُمان اليوم الجمعة، الاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها معها ورفضها المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”: إن”سلطنة عُمان تجدد دعوتها إلى وقف جميع الأعمال العسكرية في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والمساعي الدبلوماسية في معالجة الخلافات، بما يصون الأمن والسلم الإقليميين”.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت أمس الخميس، أن الاعتداء الإيراني الذي استهدف مواقع حيوية أسفر عن مقتل إيطاليين اثنين وإصابة كويتي وباكستاني، إضافة إلى وقوع أضرار مادية، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وتهديداً مباشراً لأمنها.
وشددت على أن استمراره يمثل تصعيداً خطيراً يهدد استقرار المنطقة، ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.