مسقط-سانا‏

أدانت سلطنة عُمان اليوم الجمعة، الاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها معها ‏ورفضها المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها.‏

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”: إن”سلطنة عُمان تجدد دعوتها ‏إلى وقف جميع الأعمال العسكرية في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والمساعي الدبلوماسية في معالجة ‏الخلافات، بما يصون الأمن والسلم الإقليميين”.‏

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت أمس الخميس، أن الاعتداء الإيراني الذي استهدف مواقع حيوية أسفر ‏عن مقتل إيطاليين اثنين وإصابة كويتي وباكستاني، إضافة إلى وقوع أضرار مادية، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً ‏صارخاً لسيادة البلاد وتهديداً مباشراً لأمنها.‏

وشددت على أن استمراره يمثل تصعيداً خطيراً يهدد استقرار المنطقة، ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية ‏إلى التهدئة وخفض التصعيد.‏