أعطال متفرقة تؤدي لضعف شبكتي المياه والكهرباء في دير الزور

دير الزور-سانا

أصابت أعطال متفرقة شبكتي المياه والكهرباء ما أدى إلى قصور في وصول الخدمات، اليوم الثلاثاء، في بعض المناطق.

وأوضحت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور عبر صفحتها على فيسبوك، أنها تمكنت من تحديد موقع العطل الفني على خط التوتر المغذي لأحياء العرفي، وأجزاء من حيي الحميدية والجبيلة بمدينة دير الزور، حيث باشرت الورشات الفنية أعمال الصيانة والإصلاح مباشرة لإعادة التغذية إلى المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن.

من جانبها فقد ذكرت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في دير الزور، أن عطلاً في محطة الفرات العملاقة أدى إلى توقف شراق سحب المياه الخام، ما أدى بدوره إلى ضعف ضخ مياه الشرب في معظم أحياء مدينة دير الزور، حيث تعمل الورشات المختصة على تنفيذ الإصلاحات الفنية لإعادة المحطة إلى الخدمة.

يشار إلى أن محطة الفرات العملاقة خرجت جزئياً في وقت سابق عن الخدمة إثر ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات حيث تمكنت الورشات من إصلاح العطل وإعادة التغذية، فيما تتكرر الأعطال التي تصيب الشبكة الكهربائية حيث تمكنت الورشات الفنية المختصة من إصلاح عطل في محولة التيم باستطاعة 230 كيلو فولت أمبير أدى لانقطاع التغذية عن كامل المحافظة في الـ19 من حزيران الجاري لأكثر من 36 ساعة.