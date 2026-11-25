الرقة-دير الزور- سانا‏

تسلّمت مديريتا الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظتي الرقة ودير الزور، اليوم ‏الأربعاء، شحنتين من لحوم الهدي والأضاحي المقدّمة من المملكة العربية السعودية، ‏ضمن مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، تمهيداً لتوزيعها على الأسر ‏الأكثر احتياجاً في المحافظتين.‏

وأوضح مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة يامن الضاهر في تصريح ‏لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن حصة المحافظة بلغت برّاداً واحداً يضم 660 كرتونة، ‏تحتوي كل منها على تسع حصص، مشيراً إلى أن المديرية أعدّت خطة للتوزيع ‏بالتنسيق مع الجمعيات والقطاعات المعنية، بما يضمن وصول المساعدات إلى ‏مستحقيها.‏

توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً

وبيّن الضاهر أن التوزيع يستهدف الأسر الأشد فقراً والأكثر هشاشة، ولا سيما الأسر ‏التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة أو مرضى يعانون أمراضاً مزمنة، وذلك استناداً ‏إلى بيانات الجمعيات وقواعد المعلومات المتوافرة لديها.‏

من جهته، أوضح منسق جمعية عكاز في الرقة سالم الحسين، أن الجمعية تعتمد في ‏تحديد المستفيدين على قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة ‏درجة الإعاقة والوضع المعيشي والعمر، لضمان توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر ‏احتياجاً.‏

بدوره، أوضح مندوب مديرية الأوقاف في الريف الشرقي للرقة، الشيخ محمد العبد، أنه ‏تسلّم حصصاً مخصصة للخطباء والأئمة والمؤذنين، وفق القوائم الاسمية المعتمدة لدى ‏المديرية، مشيداً بهذه المبادرة التي تجسّد الدعم الإنساني المقدّم للشعب السوري.‏

‏13200 حصة دير الزور

من جهته، أوضح مدير مكتب المتابعة والشكاوى في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ‏بدير الزور، علي الحسو، في تصريح لمراسل سانا اليوم، أنه جرى استلام ‏حصة المحافظة من لحوم الأضاحي، والبالغة برّادين بإجمالي 13,200 حصة.‏

وأشار إلى أن توزيع الكميات يتم بالتنسيق بين مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل ‏والأوقاف، في عدد من أحياء مدينة دير الزور ومناطق الريف، بما يضمن وصول ‏المساعدات إلى الأسر المستحقة.‏

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وثمّن الحسو المبادرة الإنسانية المقدّمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، معرباً ‏عن أمله في أن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من الأعباء المعيشية عن ‏المواطنين المستفيدين.‏

وأعلنت وزارة الأوقاف أمس الثلاثاء استلام نحو 30 ألف ذبيحة من لحوم الهدي ‏والأضاحي، مقدّمة ضمن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي ‏والأضاحي لموسم حج عام 1447هـ، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في ‏عدد من المحافظات السورية.‏



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‏ ‏وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تسلمت نحو 30 ألف رأس من لحوم ‏الهدي والأضاحي في 14 آذار الماضي، وتم توزيعها من قبل مديريات الشؤون ‏الاجتماعية والعمل في مختلف المحافظات.‏