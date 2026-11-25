الرقة-دير الزور- سانا
تسلّمت مديريتا الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظتي الرقة ودير الزور، اليوم الأربعاء، شحنتين من لحوم الهدي والأضاحي المقدّمة من المملكة العربية السعودية، ضمن مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في المحافظتين.
وأوضح مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة يامن الضاهر في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن حصة المحافظة بلغت برّاداً واحداً يضم 660 كرتونة، تحتوي كل منها على تسع حصص، مشيراً إلى أن المديرية أعدّت خطة للتوزيع بالتنسيق مع الجمعيات والقطاعات المعنية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.
توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً
وبيّن الضاهر أن التوزيع يستهدف الأسر الأشد فقراً والأكثر هشاشة، ولا سيما الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة أو مرضى يعانون أمراضاً مزمنة، وذلك استناداً إلى بيانات الجمعيات وقواعد المعلومات المتوافرة لديها.
من جهته، أوضح منسق جمعية عكاز في الرقة سالم الحسين، أن الجمعية تعتمد في تحديد المستفيدين على قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة درجة الإعاقة والوضع المعيشي والعمر، لضمان توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
بدوره، أوضح مندوب مديرية الأوقاف في الريف الشرقي للرقة، الشيخ محمد العبد، أنه تسلّم حصصاً مخصصة للخطباء والأئمة والمؤذنين، وفق القوائم الاسمية المعتمدة لدى المديرية، مشيداً بهذه المبادرة التي تجسّد الدعم الإنساني المقدّم للشعب السوري.
13200 حصة دير الزور
من جهته، أوضح مدير مكتب المتابعة والشكاوى في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور، علي الحسو، في تصريح لمراسل سانا اليوم، أنه جرى استلام حصة المحافظة من لحوم الأضاحي، والبالغة برّادين بإجمالي 13,200 حصة.
وأشار إلى أن توزيع الكميات يتم بالتنسيق بين مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف، في عدد من أحياء مدينة دير الزور ومناطق الريف، بما يضمن وصول المساعدات إلى الأسر المستحقة.
وثمّن الحسو المبادرة الإنسانية المقدّمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين المستفيدين.
وأعلنت وزارة الأوقاف أمس الثلاثاء استلام نحو 30 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، مقدّمة ضمن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1447هـ، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات السورية.
وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تسلمت نحو 30 ألف رأس من لحوم الهدي والأضاحي في 14 آذار الماضي، وتم توزيعها من قبل مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في مختلف المحافظات.